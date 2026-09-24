長榮航空退役貨櫃變身公車亭 亮相2026台灣設計展

2026台灣設計展「桃園流」於24日正式登場，展期至10月11日止，長榮航空首度受邀參展，並以「從翱翔世界到扎根城市」為創意發想，將兩只飛遍世界、服役15年的退役大型航空貨櫃AMJ重新活化，轉化為兼具公共服務、空間美學與文化意涵的創意公車亭，以全新型態回到城市，融入民眾生活。

航空貨櫃是航空運輸的重要裝備，肩負貨物集裝、固定與保護等任務，本次使用的兩只航空貨櫃AMJ，曾隨長榮航空班機往返世界各地，肩負半導體、精品、電商貨品，以及疫苗與醫療物資等重要貨物的運送任務，如今卸下使命，透過創意發想賦予全新生命，更展現企業ESG的永續活力。

此次航空貨櫃AMJ改裝之公車亭位於中壢簡易法庭站，設計理念以「共感地景」為核心，保留航空貨櫃既有的結構與尺度，融入街道、建築、景觀與藝術元素，將原本屬於飛機貨艙的設備轉化為貼近市民生活的公共空間，同時也透過公車亭內的貨櫃故事及再生案例，加深民眾對於航空貨櫃的認識，讓航空工業與城市美學在中壢街區共創火花。

長榮航空將曾經穿梭全球的航空貨櫃帶入中壢街道，也象徵桃園「從機場到城市，從世界到地方」的理念，正是以設計為媒介，串聯航空產業、城市發展與地方生活，讓原本屬於機場與貨艙的設備，在城市更新過程中找到全新的角色，讓航空產業不只停留在空中與機場，更透過設計呼應了桃園市政府推動中壢老城區再生與街區活化的方向。

長榮航空近年來持續透過舉辦創意設計比賽，與大專院校、農業部林業署、水保署及桃園市政府等相關單位持續探索航空貨櫃在產品設計、空間美學及生活應用上的更多可能性，此次航空貨櫃AMJ的再生計畫，便是將過去累積的創意落實於城市空間，讓退役設備延續生命，也讓永續設計成為城市生活的一部分。

長榮航空誠摯邀請民眾及設計愛好者，9月29日中午12點前按讚、分享本公司官方社群的此活動貼文，並且TAG一位好友和完成留言，我們將於當天下午抽出5位幸運民眾，即有機會獲得長榮航空LOGO商品，包括飛機模型、旅行保溫杯和摺疊購物袋組！

長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航提供

長榮航空展出之兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界。圖／長榮航提供