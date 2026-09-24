快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空退役貨櫃變身公車亭 亮相2026台灣設計展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭。圖／長榮航提供
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」，以兩只退役大型航空貨櫃AMJ打造創意公車亭。圖／長榮航提供

2026台灣設計展「桃園流」於24日正式登場，展期至10月11日止，長榮航空首度受邀參展，並以「從翱翔世界到扎根城市」為創意發想，將兩只飛遍世界、服役15年的退役大型航空貨櫃AMJ重新活化，轉化為兼具公共服務、空間美學與文化意涵的創意公車亭，以全新型態回到城市，融入民眾生活。

航空貨櫃是航空運輸的重要裝備，肩負貨物集裝、固定與保護等任務，本次使用的兩只航空貨櫃AMJ，曾隨長榮航空班機往返世界各地，肩負半導體、精品、電商貨品，以及疫苗與醫療物資等重要貨物的運送任務，如今卸下使命，透過創意發想賦予全新生命，更展現企業ESG的永續活力。

此次航空貨櫃AMJ改裝之公車亭位於中壢簡易法庭站，設計理念以「共感地景」為核心，保留航空貨櫃既有的結構與尺度，融入街道、建築、景觀與藝術元素，將原本屬於飛機貨艙的設備轉化為貼近市民生活的公共空間，同時也透過公車亭內的貨櫃故事及再生案例，加深民眾對於航空貨櫃的認識，讓航空工業與城市美學在中壢街區共創火花。

長榮航空將曾經穿梭全球的航空貨櫃帶入中壢街道，也象徵桃園「從機場到城市，從世界到地方」的理念，正是以設計為媒介，串聯航空產業、城市發展與地方生活，讓原本屬於機場與貨艙的設備，在城市更新過程中找到全新的角色，讓航空產業不只停留在空中與機場，更透過設計呼應了桃園市政府推動中壢老城區再生與街區活化的方向。

長榮航空近年來持續透過舉辦創意設計比賽，與大專院校、農業部林業署、水保署及桃園市政府等相關單位持續探索航空貨櫃在產品設計、空間美學及生活應用上的更多可能性，此次航空貨櫃AMJ的再生計畫，便是將過去累積的創意落實於城市空間，讓退役設備延續生命，也讓永續設計成為城市生活的一部分。

長榮航空誠摯邀請民眾及設計愛好者，9月29日中午12點前按讚、分享本公司官方社群的此活動貼文，並且TAG一位好友和完成留言，我們將於當天下午抽出5位幸運民眾，即有機會獲得長榮航空LOGO商品，包括飛機模型、旅行保溫杯和摺疊購物袋組！

長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航提供
長榮航空參展2026台灣設計展「桃園流」展現企業ESG的永續活力。圖／長榮航提供

長榮航空展出之兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界。圖／長榮航提供
長榮航空展出之兩只大型航空貨櫃AMJ曾飛遍世界。圖／長榮航提供

長榮航空9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航提供
長榮航空9月24日起至10月11日歡迎民眾前往中壢簡易法庭站，見證航空工業與城市美學的精彩結合。圖／長榮航提供

長榮航空 貨櫃 公車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

設計大師蕭青陽操刀 2026台灣設計展 感受「桃園流」

長榮航空攜手77家供應商 打造具韌性與永續競爭力的航空供應鏈

台灣虎航攜手國立故宮博物院推出彩繪機 10大國寶文物飛上雲端

台灣設計展將登場 桃觀旅局邀蕭青陽打造「匯流之橋」感受觀光魅力

相關新聞

寄居蟹退場大量案件轉兆基 業者憂：風險真的切開了嗎？

寄居蟹管理顧問因財務困難無法繼續履行社會住宅包租代管契約，國家住都中心啟動6,640戶轉銜作業。不過，有包租代管業者透露，截至9月18日，六都目前進行中的3,964件轉銜案件中，超過三成轉由兆基屋管承接，部分縣市占比甚至超過六成，質疑寄居蟹退場後，大量案件又流向兆基，房東、房客面臨的風險是否真正獲得切割。

長榮航空退役貨櫃變身公車亭 亮相2026台灣設計展

2026台灣設計展「桃園流」於24日正式登場，展期至10月11日止，長榮航空首度受邀參展，並以「從翱翔世界到扎根城市」為創意發想，將兩只飛遍世界、服役15年的退役大型航空貨櫃AMJ重新活化，轉化為兼具公共服務、空間美學與文化意涵的創意公車亭，以全新型態回到城市，融入民眾生活。

台灣的隱形冠軍有多少？台灣扣件占全球13% 人才需求年成長24%

近日網路一篇「台灣的隱形冠軍到底還藏多少？」文章，引發熱烈討論，也釣出不少台灣傳產企業工作者留言，其中扣件產業更成為網友關注焦點。根據台灣扣件產業業者統計，今年8月單月出口總額達3.57億美元，根據CNN網站專題指出，台灣扣件約占全球產量13％，長期位居全球主要出口國之列。

北台灣推案冷、前3季少1,600億元 專家：兆元市場今年掰了

住展雜誌統計，北台灣今年前三季推案量約7667億元，年減1634億元，減幅17%，對比過去不乏前三季就已破兆元，今年建商明顯觀望縮手。

睽違5年半！桃園市躍「百萬戶」都會區

桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人。住商機構統計內政部與各市民政局資料，截至2020年11月為止，全國戶數突破百萬戶的縣市僅台北市、新北市、台中市及高雄市，但桃園市於今年5月突破百萬戶大關，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。

2年半狂增10萬戶、桃園晉升「百萬戶」城市！專家曝1數據：房市未必好

住商機構盤整內政部與各市民政局資料指出，桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。