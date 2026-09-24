北台灣推案冷、前3季少1,600億元 專家：兆元市場今年掰了

住展雜誌統計，北台灣今年前三季推案量約7667億元，年減1634億元，減幅17%，對比過去不乏前三季就已破兆元，今年建商明顯觀望縮手。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，股市吸走大部分資金，加上房價位處高點，買氣不振，今年三月央行雖放寬第二屋貸款至六成，且宣示不再打房，但對市場提振效果不大。

第3季雖然股市出現震盪，但資金也被套在股市，依然難以轉向房產，建商苦於去化舊案，無意再推新案，能延就延。

各縣市表現上，北北桃一致走弱，投資客大本營桃園市、高房價台北市年減幅都達三成。桃園市的前三季推案量為1951億元，年減幅32%，整體推案個數減少逾四成。

台北市去年前三季推案量還達兩千億元，今年跌落至1,431億元，年減幅30%，今年全無百億元指標案，公開案個數少了一成。

新北市也有接近兩成的年減幅，比去年少了近700億元，落至2,802億元，全市推案數減少三成，有四成五比例是低於10億元的小案。

陳炳辰表示，新北市房市出現兩極化推案，不是資本雄厚的大案主秀，就是可掌控成本與銷況的小案登場，顯示多數建商對市況謹慎，持續保持觀望。

新竹地區一枝獨秀，案量倍增至1,185億元，去年同期不見百億元案，今年則有竹北市、竹東鎮的大陸與昇益建設兩案來到總銷百億元，陳炳辰表示，經歷2025年整整一年沉澱，新竹房市強勢反彈，延推或緩推案量大爆發。

陳炳辰表示，北台灣第4季得推出2,333億元案量才能破兆元，而央行9月的政策寬鬆調整還未大幅拉抬房市信心，趨近年底的買氣愈傾向觀望至隔年，又有升息可能性山雨欲來，預料今年推案難突破兆元，將寫下8年新低。