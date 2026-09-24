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睽違5年半！桃園市躍「百萬戶」都會區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人。住商機構統計內政部與各市民政局資料，截至2020年11月為止，全國戶數突破百萬戶的縣市僅台北市、新北市、台中市及高雄市，但桃園市於今年5月突破百萬戶大關，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。圖／住商機構提供
桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人。住商機構統計內政部與各市民政局資料，截至2020年11月為止，全國戶數突破百萬戶的縣市僅台北市、新北市、台中市及高雄市，但桃園市於今年5月突破百萬戶大關，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。圖／住商機構提供

桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人。住商機構統計內政部與各市民政局資料，截至2020年11月為止，全國戶數突破百萬戶的縣市僅台北市、新北市、台中市及高雄市，但桃園市於今年5月突破百萬戶大關，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，桃園近年承接雙北人口外溢需求，加上近年家庭規模持續縮小，使得桃園人口與戶數有重大突破。

觀察統計，台北市2002年6月約90.1萬戶，直到2012年1月才突破100萬戶，前後歷時約9年半；台中市則從2014年3月約90萬戶，到2020年11月達100.1萬戶，共花約6年8個月；高雄市從2002年底約90.6萬戶，至2009年底突破100萬戶，也歷時約7年。

相較之下，桃園2023年10月戶數即達90.08萬戶，今年5月增至100.1萬戶，時間僅花2年7個月，速度遠快過台北、台中及高雄。若回顧過去，僅有1990年代的台北縣速度可與相比。根據統計，新北1994年底已有91.1萬戶，至1997年4月突破100萬戶，大約也是2年半至3年左右完成突破百萬戶。

賴志昶指出，1990年代的台北縣，正值都會區快速擴張，第一環行政區承接台北市大量外溢人口；歷經時光推移，過去人口主要外移至新北市，如今則由於雙北房價高漲，桃園憑藉價位親民優勢，加上交通建設日益完善，同時有不少重劃區題材加持，使其成為北台灣人口成長重鎮。

值得注意的是，據桃園市民政局資料，2023年10月桃園剛破90萬戶時，共有人口約223.2萬人，直到今年5月底戶數正式突破100萬戶，人口數約226.5萬人，這2年7個月時間，戶數成長約10萬戶，但同期人口僅增加約3.3萬人，顯示戶數成長幅度遠高於人口。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪分析，此現象反映家庭結構正在改變，過去四、五口家庭較為普遍，如今單身或小家庭居住比例增加，加上建商供給以小宅為大宗，使得住宅市場因應供需，逐漸分戶並且小戶化。

賴志昶提醒，戶數增加並不能直接等同於實際購屋需求，包括成年子女離家、小家庭分戶及囤房稅等政策因素，都可能推升區域戶數；購屋族群若看好桃園人口紅利，仍應回歸交通建設、就業機會及生活機能，並應評估區域供給是否過剩。

他指出，尤其部分重劃區仍有大量交屋潮出現，若區域出現供大於需，價格仍可能面臨盤整；整體而言，人口與戶數成長或支撐區域房市需求的基本面，但並非區域房價只漲不跌的保證。

桃園 桃園市 雙北

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