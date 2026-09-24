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寄居蟹退場大量案件轉兆基 業者憂：風險真的切開了嗎？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影

寄居蟹管理顧問因財務困難無法繼續履行社會住宅包租代管契約，國家住都中心啟動6,640戶轉銜作業。不過，有包租代管業者透露，截至9月18日，六都目前進行中的3,964件轉銜案件中，超過三成轉由兆基屋管承接，部分縣市占比甚至超過六成，質疑寄居蟹退場後，大量案件又流向兆基，房東、房客面臨的風險是否真正獲得切割。

包租業者提供的資料顯示，目前六都進行中的寄居蟹轉銜案件共3,964件，其中轉至兆基的案件超過1,300件，占比超過三成，且兆基在多個縣市都是主要承接業者。

業者指出，寄居蟹因財務困難無法繼續履約後，住都中心啟動轉銜，希望透過轉換業者降低風險。不過，兆基前董事長李建成目前正因相關案件遭司法調查，寄居蟹負責人林佑任也涉及相關案件，讓寄居蟹案件大量轉往兆基的情況受到關注。

業者表示，兆基與寄居蟹法律上雖屬不同法人，但兩家公司過去經營團隊曾高度重疊。寄居蟹負責人林佑任過去曾任兆基總經理，兆基2020年公司簡介也曾列出董事長李建成、總經理林佑任。

包租業者質疑，寄居蟹退出後，大量房東轉入兆基，表面上雖然更換契約對象，但實際風險是否已經與原有經營體系切割，仍有疑問。對房東、房客而言，關鍵不只是找到新的業者接手，而是新的承接者是否真正與原本的財務及治理風險有所區隔。

業者認為，尤其寄居蟹是因財務困難無法繼續履約才啟動轉銜，如今又有逾千件案件流向兆基，表面上看似完成「寄居蟹換成兆基」的契約轉換，實質上是否只是從一塊招牌走向另一塊招牌，住都中心希望透過轉銜降低風險的目的是否真正落實，應進一步釐清。

兆基 風險 包租代管

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