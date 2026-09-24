快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

2年半狂增10萬戶、桃園晉升「百萬戶」城市！專家曝1數據：房市未必好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構盤整內政部與各市民政局資料指出，桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。

根據住商機構統計，先前全台戶數突破百萬戶的縣市僅四個，包括台北、新北、台中及高雄，桃園是第五個。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，桃園近年承接雙北人口外溢需求，加上近年家庭規模持續縮小，使得桃園人口與戶數有重大突破。

賴志昶指出，台北市從90萬戶，到100萬戶，前後歷時約9年半；台中市約花了6年8個月；高雄市從2002年底約90.6萬戶，至2009年底突破100萬戶，也歷時約7年。

相較之下，桃園2023年10月戶數即達90.08萬戶，今年5月增至100.1萬戶，時間僅花2年7個月，速度遠快過台北、台中及高雄。

若回顧過去，僅有1990年代的台北縣速度可與相比。根據統計，新北1994年底已有91.1萬戶，至1997年4月突破100萬戶，大約也是2年半至3年左右完成突破百萬戶。

賴志昶指出，1990年代的台北縣，正值都會區快速擴張，第一環行政區承接台北市大量外溢人口；歷經時光推移，過去人口主要外移至新北市，如今則由於雙北房價高漲，桃園憑藉價位親民優勢，加上交通建設日益完善，同時有不少重劃區題材加持，使其成為北台灣人口成長重鎮。

值得注意的是，據桃園市民政局資料，2023年10月桃園剛破90萬戶時，共有人口約223.2萬人，直到今年5月底戶數正式突破100萬戶，人口數約226.5萬人，這2年7個月時間，戶數成長約10萬戶，但同期人口僅增加約3.3萬人，顯示戶數成長幅度遠高於人口。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪分析，此現象反映家庭結構正在改變，過去四、五口家庭較為普遍，如今單身或小家庭居住比例增加，加上建商供給以小宅為大宗，使得住宅市場因應供需，逐漸分戶並且小戶化。

賴志昶表示，戶數增加並不能直接等同於實際購屋需求，包括成年子女離家、小家庭分戶及囤房稅等政策因素，都可能推升區域戶數。

購屋族群若看好桃園人口紅利，仍應回歸交通建設、就業機會及生活機能，並應評估區域供給是否過剩。尤其部分重劃區仍有大量交屋潮出現，若區域出現供大於需，價格仍可能面臨盤整。

他表示，人口與戶數成長或支撐區域房市需求的基本面，但並非區域房價只漲不跌的保證。

全台突破百萬戶縣市統計。表／住商機構提供
全台突破百萬戶縣市統計。表／住商機構提供

桃園 房市 城市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行沒升息房貸戶鬆口氣？ 房仲：利率已實質上升2~3碼

央行沒升息、房貸卻實質升2至3碼 專家：部分銀行排撥等到明年

桃園「可負擔住宅」吸引美日取經 美市長經驗談：別讓房子淪變現工具

央行放鬆管制、房價要反彈了？ 永慶葉凌棋：沒有條件

相關新聞

要讓歐日車廠點頭買單多難？「連樓梯欄杆都要檢驗」康普被逼成長、拿下電車非紅訂單

非紅供應鏈浪潮下，動力電池材料大廠康普成為日歐系車廠爭相合作的夥伴，今年迎來獲利大爆發之餘，也鎖定半導體、被動元件化學品，三箭齊發搶進關鍵材料商機。

2年半狂增10萬戶、桃園晉升「百萬戶」城市！專家曝1數據：房市未必好

住商機構盤整內政部與各市民政局資料指出，桃園正式躋身「百萬戶城市」，且速度驚人，且從90萬戶增加至百萬戶僅花2年7個月。

信義房屋「信義學堂」談地方發聲：讓地方自己定義需求

「我不是貧窮，我是稀有種。」高山森林基地創辦人馬中原在信義學堂企業倫理講座中這樣說。他與新旺集瓷營運長許世鋼分別從花蓮部落與鶯歌陶瓷產業出發，探討地方發展如何回到在地需求，讓地方成為行動主體。

三軌交匯、綠丘為鄰 哲邦「萬象の丘」啟動台北西區新座標

台北西區三軌交匯核心，哲邦建設推出「萬象の丘」，步行即達台鐵車站、萬大線、板南線捷運站，並近台北植物園逾2萬坪綠意。搭配西區門戶計畫蛻變契機與自住需求回溫，20至26坪精緻住宅吸引雙北換屋目光。

台灣買更甜！鴻海代工三菱 ASX VR-e 紐西蘭開賣 比 Bria 貴約17萬元

三菱電動車ASX VR-e紐西蘭正式開賣，起售價57,990紐幣（約新台幣105.25萬元）相當具有競爭力。這款電動車（BEV）是採用鴻海（2317）的Model B所打造，由鴻華先進（2258）以OEM方式提供。鴻海集團海外電動車市場再次傳出捷報。

生技論壇10月7日登場 再生醫療邁向產品化、產業化

再生醫療發展進入新世代。台寶生醫執行長楊鈞堯、TLC-KY研發副總曾雲龍都表示，再生醫療正朝更精準、快速的非永久型治療發展，治療領域也由癌症擴大至自體免疫等疾病；和迅生技董事長黃濟鴻表示，隨著再生醫療走向產品化及產業化，AI將帶動細胞治療自動化生產更有效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。