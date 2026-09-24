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桃園煉油廠經理涉收賄 中油：配合調查並發掘異常情資

中央社／ 台北24日電

媒體報導，台灣中油桃園煉油廠某經理涉嫌於採購及驗收時收賄。中油今天表示，桃園市調查處至廠內搜索時，中油積極配合調查，後續也主動發掘其他異常情資，將就案關廠商及相關購案納入專案稽核與清查，進行必要修正。

媒體報導，台灣中油桃園煉油廠李姓經理利用職務之便涉嫌收賄，遭桃園地檢署依貪污治罪條例起訴。

中油今天說明，桃園地檢署已於115年7月6日指揮法務部調查局桃園市調查處，至桃園煉油廠搜索、調卷並約詢李員，中油及所屬單位均積極配合調查；桃園煉油廠政風組並於7月22日將李員提列為廉政風險人員後，該廠並調整李員職務，改任非主管。

中油表示，後續清查案關公司承攬的相關購案，主動發掘其他異常情資，並於9月1日將行政調查結果函送桃園市調處併案偵辦。

中油強調，將持續推動廉政宣導與法治教育，深化同仁法紀與倫理意識，並於重大工程案件中成立採購廉政平台，引入外部監督機制，提升採購作業透明度；後續將就案關廠商及相關購案納入專案稽核與清查，以檢視風險並進行必要修正。

中油 收賄 情資

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