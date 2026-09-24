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信義房屋「信義學堂」談地方發聲：讓地方自己定義需求

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團「信義學堂」日前舉辦企業倫理系列講座「當地方發聲：共好與參與不再由外界定義」，由東吳大學社會系副教授劉維公（左起）擔任主持人，邀請新旺集瓷營運長許世鋼及高山森林基地創辦人馬中原分享實務經驗，從花蓮部落與鶯歌陶瓷產業出發，探討地方發展如何回到在地需求，讓地方成為行動主體。圖／信義房屋提供
信義企業集團「信義學堂」日前舉辦企業倫理系列講座「當地方發聲：共好與參與不再由外界定義」，由東吳大學社會系副教授劉維公（左起）擔任主持人，邀請新旺集瓷營運長許世鋼及高山森林基地創辦人馬中原分享實務經驗，從花蓮部落與鶯歌陶瓷產業出發，探討地方發展如何回到在地需求，讓地方成為行動主體。圖／信義房屋提供

「我不是貧窮，我是稀有種。」高山森林基地創辦人馬中原在信義學堂企業倫理講座中這樣說。他與新旺集瓷營運長許世鋼分別從花蓮部落與鶯歌陶瓷產業出發，探討地方發展如何回到在地需求，讓地方成為行動主體。

當企業或外部資源進入地方，該如何避免以自身視角定義地方需求？信義企業集團「信義學堂」日前舉辦企業倫理系列講座「當地方發聲：共好與參與不再由外界定義」，邀請兩位講者分享實務經驗。

信義企業集團許云昇協理表示，無論是許世鋼串聯產業凝聚地方認同，或馬中原尋根找回部落主體性，都反映參與地方事務應從理解、傾聽與尊重出發，讓地方自己說出需求與期待。這也呼應本次講座的倫理思考，當外部資源進入地方，應先聽見地方如何定義自己、期待什麼樣的未來，從「為地方做事」走向「和地方一起做事」。

馬中原從部落經驗出發，分享地方主體性的思考。他回憶，退伍返鄉後常聽見部落被貼上「偏鄉」、「貧窮」等標籤，近年又出現地方創生、ESG等新名詞，讓他始終思考，為何部落總是由外界定義。

為了尋找答案，馬中原展開田野調查，發現家族是日治時期從中央山脈遷移至東海岸的布農族支系，生活文化橫跨山林、縱谷與海洋。重新理解歷史位置後，他發現部落並非缺乏價值，而是擁有獨特珍貴的文化資產。「我不是貧窮，我是稀有種。」這樣的認知成為他打造「陪你回到自然的練習場」的起點，透過射箭、攀樹、山林閱讀等活動，引導參與者重新認識自己。他強調，地方永續發展來自平等的夥伴合作，而非上對下的扶助關係。

長期投入鶯歌陶瓷產業轉型的許世鋼表示，許多人造訪鶯歌老街時，常認為當地充斥進口商品，產業早已式微，但事實上鶯歌仍保有完整產業鏈，從設計、模具、量產到印刷貼花都能找到專業分工，是全球少數能在小範圍內同時生產藝術、生活、衛浴、建築及科技五大類陶瓷的產地。

身為百年陶瓷家族第四代，許世鋼返鄉後發現，鶯歌雖有完整產業基礎，窯廠之間卻多半各自經營、彼此競爭。在台灣設計研究院協助下，他開始推動整個產地串聯，2022年舉辦首屆「鶯歌產地開放日」，隨後成立「新北市陶瓷瓦舍合作會」，如今已串聯超過38家業者，過去競爭的窯廠也開始依專長分工、合作接單。產業串聯也走進校園，「窯場導師」計畫已進入在地7所國中小，讓孩子從設計、定價到販售認識家鄉產業，希望讓下一代的產業環境更好，也讓鶯歌孩子以家鄉為榮。

講座主持人、東吳大學社會系副教授劉維公表示，地方發展最重要的是實際做了什麼，一個地方能否走得長遠，關鍵往往來自願意長期投入的在地人物，透過行動累積信任與共識，形塑地方獨特的個性與魅力。

信義學堂策展人企業倫理暨永續推動辦公室盧姵蓉專案經理以「修復之年」為年度策展主軸，關注快速變動的社會中，企業、地方與個人之間逐漸鬆動的關係。本次講座延續「在一起的力量」專題系列，進一步將「共好」從理念帶回真實的地方實踐，探問當外部資源進入地方，如何先理解地方如何看待自己，透過長期參與與協作，建立彼此平等且可持續的夥伴關係。

信義學堂自2011年成立以來，透過企業倫理、居住空間、社區關懷、環境關懷、人文生活、幸福家庭六大系列打造學習與對話平台，至今已完成1124場講座，累積超過16.1萬人次參與，未來將持續邀請講者分享生命經驗，陪伴民眾思考人與土地、人與社會的連結與價值。

信義房屋 鶯歌 講座

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