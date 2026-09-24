三軌交匯、綠丘為鄰 哲邦「萬象の丘」啟動台北西區新座標

台北西區三軌交匯核心，哲邦建設推出「萬象の丘」，步行即達台鐵車站、萬大線、板南線捷運站，並近台北植物園逾2萬坪綠意。搭配西區門戶計畫蛻變契機與自住需求回溫，20至26坪精緻住宅吸引雙北換屋目光。

放眼全球，軌道交通導向開發（TOD）已成為都市更新核心趨勢。以東京虎之門案例為例，TOD透過軌道系統整合商業、住宅與綠地，形構高效率城市型態。此一模式亦逐步在台北西區成形。「萬象の丘」步行約300至700公尺範圍內，串聯萬華車站、捷運廈安站、捷運龍山寺站及約2.4萬坪台北植物園，形塑交通、綠意與城市機能交織的場域，「萬象」象徵城市能量於此匯流。

相較重劃區仍處發展階段，萬華車站與中正區交會核心兼具成熟機能、交通優勢與台北市門牌價值，更具長期穩定性。隨著雙北房價結構持續變動，長期往返雙北的通勤族逐步將置產目光轉向交通樞紐型區位，帶動西區核心關注度提升。基地周邊亦匯聚建中、北一女及雙園國中小雙語教育資源。

隨著央行信用管制趨於穩定，市場不確定性下降，自住需求逐步回溫。信義代銷觀察指出，在全球資本市場震盪下，資金配置正逐漸轉向具備使用價值與長期穩定性的實體資產，西區核心區位因此備受矚目。

該案由劉學昇、廖慶樺聯合建築師事務所建築設計，魏軒壽公設設計，凱巨工程結構把關，新大營造精工打造，並取得候選智慧建築黃金級證書與住宅性能評估，透過專業團隊與第三方驗證機制，強化長期價值。

「萬象の丘」即將公開，由信義代銷企劃銷售，接待中心位於台北市萬華區莒光路179號，預約專線（02）8369-5588。