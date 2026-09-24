服務業節能補助開跑 竹市受理申請至12月15日止

為延續節能成效並回應在地商家期待，新竹市政府宣布「115年度新竹市服務業營業場所能源效率改善補助計畫」正式開跑。今年度補助內容全面高效升級，期盼能攜手實踐聯合國永續發展目標（SDG13）氣候行動，降低竹市整體用電量，提升綠色競爭力。

新竹市今年除辦理節能補助綠建材標章之相關隔熱產品及冷氣機清洗等外，特增汰換照明設備為LED燈具(含廣告招牌燈具汰換)，提升商圈店家的辨識度照明、節省商家荷包；以及獎勵服務業自主淨零節能申請ISO50001驗證，找出耗能破口，落實能源管理科學化，「節能汰換補助及導入服務量能」，透過計畫補助改善熱島降溫及營業空間體感舒適度，不僅能節省商家荷包，更能提升顧客滿意度，達成環境與營運雙贏的目標。

「115年度新竹市服務業營業場所能源效率改善補助計畫」即日起開放申請，至115年12月15日止，將視補助款支用情形提前公告終止或延長申請補助期間。其補助項目包含綠建材標章的相關隔熱產品，視隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔熱膜、隔熱塗料之不同，每才最高補助300元至1,000元不等；天花板節能循環扇每台最高補助2,000元；節能空氣簾（門）每台最高補助至5,000元；冷氣機清洗每台最高補助上限為2,000元；汰換照明設備為LED燈具汰換每組最高補助上限為750元、廣告招牌燈具汰換每組最高補助上限為5,000元；鼓勵企業申請ISO50001驗證所需費用之補助，每案最高10萬元上限。商家往年熱烈參與，請儘快把握機會提早申請；相關申請資格及補助內容可參考「新竹市政府產業發展處」網站（https://gov.tw/VZL）。

竹市府將於10月6日在新竹市稅務局辦理「115年度新竹市服務業節能補助說明會」，除說明補助規則及申請程序外，也將分享經驗如何成為「輕鬆省電俠之養成計畫」，商家及符合補助資格民眾可報名（https://reurl.cc/MW1xEp）。