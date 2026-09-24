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台灣買更甜！鴻海代工三菱 ASX VR-e 紐西蘭開賣 比 Bria 貴約17萬元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
三菱電動車ASX VR-e。三菱汽車／提供
三菱電動車ASX VR-e。三菱汽車／提供

三菱電動車ASX VR-e紐西蘭正式開賣，起售價57,990紐幣（約新台幣105.25萬元）相當具有競爭力。這款電動車（BEV）是採用鴻海（2317）的Model B所打造，由鴻華先進（2258）以OEM方式提供。鴻海集團海外電動車市場再次傳出捷報。

這次在紐西蘭上市的ASX VR-e，共有四款車型，價格從紐幣57,990到紐幣72,990元（約新台幣132.47萬元）12月就可以在經銷商上市。

針對ASX VR-e的旗艦車款（ASX VR-e GSR AWD），定價72,990紐元，擁有兩個馬達，全輪驅動，聲稱0-100km/h的時速為3.9秒。 據紐西蘭三菱汽車公司稱，這使得它成為三菱有史以來在這裡銷售最快的三菱汽車。

日本三菱汽車之前表示，這款全新的ASX VR-e將在紐澳市場的小型SUV領域推出，那裡對BEV的需求繼續擴大，特別是在城市地區。 對於尋求先進技術、驅動效能和獨特造型的客戶來說，該車款被定位為一個引人注目的新選擇，同時提供強大的環境效能。

ASX的名稱是延續了緊湊型SUV ASX（Active Sports Crossover）的遺產，這是澳紐的悠久品牌。 VR-e名稱的靈感來自三菱汽車標誌性的高效能運動轎車Galant VR-4。 這個名字結合了與VR相關的運動特徵和電氣化技術的「e」，以及高階功能。 三菱汽車的工程師在當地道路上對車輛進行了廣泛的測試，並實施了專門的懸架調整，以實現具有高水準的道路保持效能的響應式操控，忠實地響應駕駛員的意圖。 忠實於VR名稱，該模型提供了運動和引人入勝的駕駛體驗。

外觀設計強調空氣動力學效能。 主要功能包括獨特的S型管道，該管道將氣流從前保險槓中心輸送到引擎蓋表面，以及根據駕駛條件幫助減少空氣動力學阻力的主動格柵百葉窗。 橫條紋圖案已被納入前後照明簽名、C柱和專用車輪設計中，創造了一個先進和有凝聚力的設計身份。

在中長期願景下，三菱汽車正在加強其產品陣容，重點關注其越野車組合和東盟戰略模型。 在電氣化領域，該公司正在利用與電動汽車聯盟合作伙伴的合作，同時專注於開發其專有的HEV和PHEV技術。 透過這些努力，三菱汽車旨在提供環境效能和定義品牌的獨特駕駛特性。 展望未來，三菱汽車將繼續透過與聯盟和其他合作伙伴合作來增強其產品陣容，同時進一步加快其電氣化計劃。

三菱 鴻海 售價

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