藥華藥 Ropeg 續獲美國 NCCN 指南推薦 穩居 PV、ET 雙適應症治療首選

藥華藥（6446）24日宣布，旗下新藥Ropeg持續獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，於真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）兩大骨髓增生性腫瘤（MPN）領域適應症的治療選項中穩居領先地位。

美國NCCN於2026年9月18日更新其MPN診療指南，Ropeg自2022年納入NCCN診療指南以來，已連續四年獲NCCN推薦，並為目前唯一同時於高風險與低風險PV治療中，均列為首選（preferred regimen）的藥物。

Ropeg作為目前唯一獲NCCN推薦的PV「全方位首選」藥物，已對Ropeg在美國PV市場的保險政策與給付策略有非常正面積極的影響。在ET領域，Ropeg也持續獲NCCN推薦為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類（Category 1）首選療法。

藥華藥指出，本次指南亦在PV治療選項的註腳中，新增今年獲FDA核准用於PV的藥物Rusfertide，說明依患者風險分級及臨床情況。Rusfertide可在指南所列有限條件下取代或與細胞減量療法併用；但若患者因白血球增多或其他疾病相關表現需要以細胞減量療法治療，則不能以Rusfertide取代。

藥華藥表示，樂見越來越多國際藥廠投入MPN領域治療選項的開發，不僅病患可獲得更多創新治療選項，也同時帶動更多醫師、患者及社會各界關注MPN領域與治療需求。Ropeg持續獲NCCN高度推薦也讓團隊倍受鼓舞，藥華藥將致力於投入臨床證據交流與患者照護，推進Ropeg在MPN領域的醫學交流及市場布局。

另外，Ropeg已於今年8月底獲美國食品藥物管理局（FDA）核准使用於原發性血小板過多症（ET），核准適應症全面涵蓋所有ET病患，不論其基因型或疾病狀態，包括新診斷且尚未接受細胞減量治療的患者。

NCCN已於今年年初將Ropeg列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法，公司與NCCN的MPN專家小組保持積極密切溝通，並已將進一步臨床研究發表成果提交NCCN，Ropeg有望獲推薦用於更廣泛的PV及ET患者族群。

為強化美國市場布局，以及與臨床醫師和醫學專家的醫學科學訊息交流與溝通，藥華藥近期擴編醫藥學術專員（MSL）團隊，並延攬經驗豐富的高階主管，積極協助MPN醫療社群即時掌握最新臨床研究數據及核准資訊。

在新適應症開發方面，Ropeg用於治療早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化的第三期臨床試驗（HOPE-PMF），近期經數據安全監督委員會（DSMB）審查後獲正面回應，建議依原計畫持續進行，預計於2027年完成主試驗，為公司在MPN領域的長期布局注入新動能。

藥華藥表示，美國NCCN是由33間美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，參與醫院包括Harvard、Stanford、MD Anderson、Mayo Clinic、Memorial Sloan Kettering Cancer Center及Cleveland Clinic等世界級癌症醫學中心，MPN領域的專家團隊包含近40位美國最頂尖的MPN醫師及專家。

NCCN診療指南是全球所有醫學領域可用的治療準則，會不斷審查和更新指南以反映最新臨床數據；並為保險公司提供相關資訊，促進腫瘤治療方案的承保決定。