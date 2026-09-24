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AI伺服器帶旺北美空運 3家國籍航空競逐高科技貨流

中央社／ 洛杉磯23日專電

AI伺服器熱潮持續帶動北美航空貨運需求。華航美洲貨運主管估計，今年貨運營收約成長4至5成；長榮指出，大型AI設備帶動包機、包艙需求；星宇目前貨運以客機腹艙為主，也受惠亞洲輸往北美的高科技貨流。

人工智慧（AI）運算需求升高，各地加碼布局資料中心，帶動伺服器、半導體設備需求增加，進一步擴大北美與亞洲之間的高科技貨流。

這類貨物價值高、時效要求高，部分大型設備更需要全貨機、包機或固定包艙運送，成為近期航空貨運市場的重要成長來源。

華航美洲貨運中心總經理羅保仁向中央社記者表示，這波需求從2024年各國擴大AI基礎建設後已明顯浮現，AI伺服器、資通訊產品已成為主要貨源；另一方面半導體晶片需求也帶動相關製造設備運輸，其中不少大型設備從美國運往台灣。

他指出，今年2月中東爆發戰事，燃油成本上升，但AI貨源需求強勁，支撐貨運價格維持在合理水準。受惠於AI基礎建設的相關貨源，羅保仁估計，華航今年貨運營收成長約4成到5成。

北美也是華航貨運布局的重要市場。羅保仁表示，華航目前在北美每週40多班貨機服務，相關營收占華航貨運總營收6成以上。

長榮航空書面回覆中央社指出，美國近年引導科技製造業回流，加上全球AI產業發展，伺服器機櫃、半導體設備、電子零組件及資料中心相關產品需求增加，目前北美出口成長動能主要流向台灣、日本及東南亞。

長榮表示，AI伺服器、伺服器機架及半導體設備通常體積大、重量重，且時效要求高，對貨機艙位、航班銜接及地面操作能力要求較高，因此客戶除固定艙位，也會提出臨時急單包艙需求。

長榮總經理孫嘉明今年6月曾表示，AI相關貨物占整體貨運業務約4成至5成，北美則占貨運營收約7成。因應大型AI伺服器等貨運需求，長榮規劃2028年將貨機機隊由9架增加至12架。

相較華航、長榮已有全貨機運能，星宇航空目前貨運仍以客機腹艙為主，但同樣受惠亞洲輸往北美的高科技貨流。

星宇今年5月貨運營收新台幣7.13億元，年增68%，創單月新高；公司當時表示，受惠全球AI伺服器及半導體設備零件需求強勁，亞洲至北美市場的高科技電子急單湧現，加上市場運價維持高檔，推升貨運營收再創佳績。

星宇8月貨運營收6.72億元，年增41%，公司再度指出，主要受惠亞洲輸往北美的AI及半導體相關產品出貨動能延續。

星宇目前尚無自有全貨機投入營運。公司2024年2月宣布訂購5架A350F貨機並保留另外5架選擇權，2025年1月再執行選擇權，將訂購規模擴大至10架。公司原規劃2027年起陸續交機，其後表示交機時程可能延至2028年。

國籍航空 伺服器 科技

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