生技論壇10月7日登場 再生醫療邁向產品化、產業化

再生醫療發展進入新世代。台寶生醫執行長楊鈞堯、TLC-KY研發副總曾雲龍都表示，再生醫療正朝更精準、快速的非永久型治療發展，治療領域也由癌症擴大至自體免疫等疾病；和迅生技董事長黃濟鴻表示，隨著再生醫療走向產品化及產業化，AI將帶動細胞治療自動化生產更有效率。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，楊鈞堯、曾雲龍及黃濟鴻三人將在專題座談上分享再生醫療新時代最新趨勢。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

楊鈞堯表示，再生醫療發展正由永久性治療，轉向非永久型治療趨勢，對疾病的治療效果不一定維持終身，但可加快開發與生產速度，並提高安全性，讓再生醫療有機會從癌症進一步走向自體免疫及其他慢性疾病。

楊鈞堯認為，非永久型治療開發速度較快，對資金規模較小的台灣生技公司而言，可以更快進入臨床、取得成果。另一方面，台灣可將電子業累積的設計、製造能力帶進再生醫療，透過製程創新提高產能、降低成本，讓再生醫療享受到「台灣電子業外溢紅利」。

曾雲龍也認同再生醫療非永久型治療趨勢，尤其in vivo CAR-T正是值得關注的新方向。傳統CAR-T須將患者血液細胞取出，在體外培養及進行基因改造後再輸回人體；in vivo CAR-T則利用脂質奈米粒子（LNP）攜帶mRNA，直接在人體內尋找特定T細胞並完成改造。

曾雲龍指出，in vivo CAR-T除有機會大幅降低成本，另一優勢是便利性及mRNA的短暫表達。他形容，就像一般藥物「工作完了，它自己就沒了」，可降低長期影響免疫系統的問題，也使CAR-T治療由癌症進一步擴展至紅斑性狼瘡等自體免疫疾病。

黃濟鴻指出，台灣再生醫療正在朝產品化與產業化發展，業者開始提前規劃GMP量產能力。細胞治療製造則出現手工走向自動化、開放式走向封閉式培養，以及自體走向異體、規模化生產等趨勢。

不過，隨定序、AI及核酸藥物技術進步，他觀察，部分癌症治療又朝精準個人化發展。和迅將投入GMP量產、AI及自動化，並透過去中心化製造因應個人化治療需求。未來透過AI數據分析結合自動化操作，降低人為操作變數，推動細胞治療產業化。