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國家品牌玉山獎揭曉／台壽創新勇奪四大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》四大獎，左起經理黃建賓、副總孫紀蘭、協理周家茜、協理許志忠代表領獎。台灣人壽／提供
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》四大獎，左起經理黃建賓、副總孫紀蘭、協理周家茜、協理許志忠代表領獎。台灣人壽／提供

連續11年獲國家肯定，台灣人壽今年榮獲《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」四大獎，其中「傑出企業類」與「最佳產品類」更締造十連霸獲獎里程碑。中信銀行亦拿下十大獎，「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類：挺你所想數位金融品牌形象」抱回雙首獎，中國信託今年總計贏得14大獎。

玉山獎為臺灣指標性獎項，台灣人壽副總經理孫紀蘭，數位經營部部長周家茜、增員培訓部部長黃建賓、商品一部協理許志忠代表領獎。台灣人壽名列《Brand Finance》「全球百大最有價值保險品牌」，總資產規模亦連年增長，2025年客戶淨推薦分數（NPS）躋身同業前段班，更屢獲國內外多項品牌大獎肯定，拿下玉山獎「傑出企業類」獎殊榮，展現穩健營運、創新研發及品牌影響力之領航地位。

台壽創新保險商品與健康服務，今年以「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」、「TeamWalk 2.0」勇奪玉山獎「最佳產品類」雙獎肯定。「藥安心附約」為業界首創「類實支定額」新型態癌症保險，提供一次性基因檢測給付及標靶治療藥物分期給付，並導入外溢機制，續保保費最高可享6%折減。「TeamWalk 2.0」結合健走、健康管理及ESG永續理念的手遊式健康管理APP，導入「減碳換算機制」將健走步數量化為減碳成果，已累積超過3,500家企業採用。

台壽龍鑽計畫增員推廣專案為社會新鮮人量身打造，以「陸、海、空」戰術線上線下全通路行銷，達成人才倍增目標，30歲以下新進保險顧問佔比更連三年提升，壯大新世代業務團隊，拿下「最佳人氣品牌類」玉山獎肯定。

台壽為台灣第一家保險公司，秉持中信金控「待客如親」的服務理念及「We are family」的品牌精神，不斷創新商品並提供有溫度的金融服務，未來將持續以全方位的風險管理師與健康守護夥伴，成為客戶最信賴的保險品牌。

台壽 台灣人壽 黃建賓

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