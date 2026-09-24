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國家品牌玉山獎揭曉／中油淨零轉型展成果

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
中油獲頒最佳產品獎全國首獎，由公共工程委員會主任秘書羅天健（左）頒獎，探採研究所所長陳奇呈（右）受獎。中油／提供
中油獲頒最佳產品獎全國首獎，由公共工程委員會主任秘書羅天健（左）頒獎，探採研究所所長陳奇呈（右）受獎。中油／提供

第23屆國家品牌玉山獎22日頒獎，中油獲頒七座獎項，其中六項為最佳產品獎，並以「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」奪得最佳產品類全國首獎，由探採研究所所長陳奇呈代表受獎。

中油表示，感謝各界長期的肯定與鼓勵，未來將持續深耕淨零轉型與環境永續，以優質產品與服務回饋社會。

國家品牌玉山獎為國內產業界重要獎項之一，表彰企業在品質、品牌與品味的卓越表現，由產、官、學界專家共同評選。台灣中油今（115）年榮獲6項最佳產品獎，包括「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」、「蒸知灼見：蒸餾工場品質參數預測與製程參數調整建議」、「永續航空燃油（SAF）」、「環保綠建材塗料」、「低氣味暖爐油」及「楠梓加氫站」，涵蓋智慧工安、數位應用、環保低碳產品及潔淨能源等面向，展現台灣中油積極配合政府2050淨零排放政策，推動低碳轉型與永續發展的具體成果。

其中，中油因應國內地熱能源發展及我國2050淨零轉型目標，研發「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」，獲評審團隊一致肯定，頒發最佳產品類全國首獎。該系統可精準評估高溫強酸環境下管材耐蝕性，突破傳統須停機取樣限制，有效提升管材選用可靠度、降低井體失效風險，建立國內地熱設備完整性管理與腐蝕監測之自主技術能量。

中油指出，今年是中油連續第8年獲得國家品牌玉山獎之肯定，中油將持續兼顧能源安全與民生需求，布局低碳與潔淨能源，為民眾提供優質的能源產品與服務，亦為國家能源轉型及永續發展貢獻心力。

中油 淨零 玉山

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