國家品牌玉山獎揭曉／元大壽最佳產品吸睛

元大人壽憑藉持續創新的商品研發能力，再度獲得第23屆「國家品牌玉山獎」評審肯定。旗下「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」從眾多參選產品中脫穎而出，拿下「最佳產品類」獎項，這也是元大人壽第七度獲得國家品牌玉山獎肯定，凸顯其因應市場趨勢與民眾需求，持續布局退休保障及資產傳承市場的成果。

台灣邁入超高齡社會，加上少子化、家庭結構改變及退休年齡延後，民眾對退休後生活及資產配置的需求日益多元。 此次獲獎的「金享元元」鎖定兼顧自身退休生活與下一代資產傳承，透過美元資產配置、定期還本及終身保障等設計，提供保戶從退休準備到晚年生活，以及身後資產傳承的整合性規劃工具。

在產品設計上，「金享元元」首先提供3年、6年及12年等不同繳費年期，讓保戶依照自身財務能力及人生階段選擇適合的繳費方式。其次，生存保險金給付年齡具有彈性，繳費期滿後，可選擇於保險年齡50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲起開始領取，並依不同起領年齡享有相對應的生存保險金給付比例，最長可給付至99歲。

在退休現金流安排方面，保戶可選擇以月給付或年給付方式領取生存保險金，增加資金運用的彈性。元大人壽指出，產品將生存保險金的給付設計聚焦在人生後期，讓保戶有機會拉長保單價值累積期間，再依退休階段需求啟動給付，作為退休生活的資金來源。

此外，保障也能隨人生階段變化進行調整。保戶在保險年齡未逾60歲時，保單每屆滿5年，或遇結婚、生子、配偶身故等家庭責任變化，可依保單條款約定申請增加保險金額，使保障規劃更具彈性。

資產傳承也是「金享元元」另一項產品特色。元大人壽表示，商品提供身故保障，並可透過指定受益人及分期定期給付等機制，在保障保戶與家人的同時，進一步納入資產傳承規劃，讓保戶依家庭需求安排財富傳承方式。