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國家品牌玉山獎揭曉／國泰金一舉拿下14獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，由國泰金控副總劉浩翔（左二）、國泰人壽資深副總陳明環（中）、國泰世華銀行協理高秋蓉（左一）、國泰產險副總吳香妮（右二）、國泰證券副總呂錦棠（右一）代表出席領獎。國泰金控／提供
國泰金控偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，由國泰金控副總劉浩翔（左二）、國泰人壽資深副總陳明環（中）、國泰世華銀行協理高秋蓉（左一）、國泰產險副總吳香妮（右二）、國泰證券副總呂錦棠（右一）代表出席領獎。國泰金控／提供

國泰金控（2882）偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，於「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共勇奪14項大獎，其中國泰金控、國泰人壽國泰世華銀行更在「傑出企業類」及「最佳產品類」中拿下共四項代表最高榮譽的「全國首獎」，展現金融科技與數位轉型的豐碩成果，彰顯集團整合資源與跨領域協作實力。

國泰金控今年再奪下「傑出企業類」，展現出十年數位轉型的成果。技術創新及人才培育方面，以「雲世代計畫 NEXT-GEN CLOUD PROGRAM」榮獲「最佳人氣品牌類」；「CaFe國泰聯邦學習框架」獲得「最佳產品類」肯定，該框架具備計算儲存分離、雲地混合部署及金融級安全性設計，結合聯邦學習與同態加密安全聚合技術，使跨機構於資料不出本地下共同建模，目前已取得四張新型專利、一張發明專利。

國泰人壽深化數位創新與健康促進，榮獲「最佳產品類」，業界首創的「保險視圖」整合分散保單資訊並結合理賠情境試算、保障缺口分析與AI商品推薦，截至今年8月，客戶使用互動已逾240萬次；同時專注「讓健康有力於你」的健康品牌主張並執行具體方案，今年榮獲「最佳人氣品牌類」肯定。

國泰世華以「打造AI驅動企業」及「理專AI助手」，獲「傑出企業類」、「最佳產品類」肯定。為兼顧AI應用效率與安全治理，國泰世華以GAIA整合模型管理、安全防護、金融知識庫及應用審查；同時導入ChatGPT Enterprise，搭配GAIA STUDIO開發平台與員工AI入口，協助不同職能員工安全運用AI。

國泰產險以「CoRadar 保險全景雷達」獲「最佳產品類」。面對極端氣候、天然災害及產業環境快速變化，CoRadar整合承保、理賠、再保及內外部資訊，從企業整體風險的角度進行分析，協助提前掌握潛在風險、避免風險過度集中。

國泰證券獲「傑出企業類」及「最佳產品類」殊榮，近年從日日扣、智慧加減碼、股息再投資，到小樹點定期定額，讓投資人都能找到適合的資產累積方式，同步因應AI發展浪潮，國泰證券積極導入相關技術，推動個人化投資陪伴、智慧風險提醒與AI數位服務升級。

國泰金 國泰世華 國泰人壽

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