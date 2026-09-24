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8月餐飲零售寫同期最強
經濟部昨（23）日發布8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連七紅，反映民間消費力道仍平穩成長。
不過要注意的是，8月外食物價年增3.17%，增幅已大於8月餐飲業營業額年增率1.8%，代表外食費上漲相當程度推升營業額，成長主要來自價格，而非銷售量。
AI需求爆發，8月批發業營業額達1兆8,501億元，創歷年單月新高；年增率65.4%，創歷年單月最高增幅，並呈連19紅。經濟部預估9月批發業營業額單月將破2兆元，年增近六成。截至今年9月底批發業營業額將超越去年全年14兆元。
經濟部統計處副處長陳玉芳說，批發業營業額如此高速成長，主要是其中機械器具業拜AI需求之賜，呈巨幅成長，9月批發業營業額之所以預估破2兆，亦受惠於AI商機持續發酵、記憶體價格上漲等原因。
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