8月餐飲零售寫同期最強

元大人壽憑藉持續創新的商品研發能力，再度獲得第23屆「國家品牌玉山獎」評審肯定。旗下「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」從眾多參選產品中脫穎而出，拿下「最佳產品類」獎項，這也是元大人壽第七度獲得國家品牌玉山獎肯定，凸顯其因應市場趨勢與民眾需求，持續布局退休保障及資產傳承市場的成果。

2026-09-24 01:44