台泥產能穩居歐洲前五大

台泥（1101）企業團近年積極拓展歐洲水泥事業版圖，從土耳其、葡萄牙再到非洲，每年可掌握約3,640萬噸產能，此次若順利完成收購烏克蘭IFCEM水泥廠，將可讓台泥（1101）企業團在歐洲市場擁有逾4,000萬噸水泥產能，穩居歐洲前五大水泥集團。

台泥自董座張安平2017年上任以來，鑑於兩岸水泥市場進入高原期，大膽將水泥擴張動作轉向歐洲，先後在土耳其、葡萄牙及非洲建立基地。其中，在土耳其掌握約2,400萬噸產能，葡萄牙則有1,120萬噸，在非洲喀麥隆也有120萬噸，這些產線除了就近支援重建需求之外，目標都鎖定歐洲低碳水泥市場。

台泥曾經說明，因應歐盟今年起嚴格執行碳邊境調整機制（CBAM），台泥葡萄牙子公司利用非洲廠區取得黏土，以煅燒黏土技術作為替代原料生產低碳水泥，今年下半年開始進軍英國，目前已在英國布里斯托租賃港口與碼頭並啟動建設。

除了台泥之外，歐洲目前仍有數家洲際大型水泥集團，以歐洲境內產能來看，排名第一的海德堡材料（Heidelberg Materials）年產能約4,500萬至5,000萬噸；第二名豪瑞集團（Holcim Group）歐洲境內年產能約4,000萬至4,500萬噸；第三名西麥斯（CEMEX）歐洲境內年產能約2,500萬至3,000萬噸。

業界指出，台泥若將土耳其水泥版塊納入歐洲市場，其產能規模已可排進前三大，就算未將土耳其產能納入，排名也可擠進前五。