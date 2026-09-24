聽新聞
0:00 / 0:00

台泥產能穩居歐洲前五大

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）企業團近年積極拓展歐洲水泥事業版圖，從土耳其、葡萄牙再到非洲，每年可掌握約3,640萬噸產能，此次若順利完成收購烏克蘭IFCEM水泥廠，將可讓台泥（1101）企業團在歐洲市場擁有逾4,000萬噸水泥產能，穩居歐洲前五大水泥集團。

台泥自董座張安平2017年上任以來，鑑於兩岸水泥市場進入高原期，大膽將水泥擴張動作轉向歐洲，先後在土耳其、葡萄牙及非洲建立基地。其中，在土耳其掌握約2,400萬噸產能，葡萄牙則有1,120萬噸，在非洲喀麥隆也有120萬噸，這些產線除了就近支援重建需求之外，目標都鎖定歐洲低碳水泥市場。

台泥曾經說明，因應歐盟今年起嚴格執行碳邊境調整機制（CBAM），台泥葡萄牙子公司利用非洲廠區取得黏土，以煅燒黏土技術作為替代原料生產低碳水泥，今年下半年開始進軍英國，目前已在英國布里斯托租賃港口與碼頭並啟動建設。

除了台泥之外，歐洲目前仍有數家洲際大型水泥集團，以歐洲境內產能來看，排名第一的海德堡材料（Heidelberg Materials）年產能約4,500萬至5,000萬噸；第二名豪瑞集團（Holcim Group）歐洲境內年產能約4,000萬至4,500萬噸；第三名西麥斯（CEMEX）歐洲境內年產能約2,500萬至3,000萬噸。

業界指出，台泥若將土耳其水泥版塊納入歐洲市場，其產能規模已可排進前三大，就算未將土耳其產能納入，排名也可擠進前五。

歐洲 水泥 葡萄牙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台泥擬收購烏克蘭第2大水泥商 交易上限7.5億歐元

看準重建需求商機！台泥買烏克蘭水泥第二大廠 股價強攻

看好戰後重建商機 台泥併購烏克蘭第二大水泥公司

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

相關新聞

生技論壇10月7日登場 再生醫療邁向產品化、產業化

再生醫療發展進入新世代。台寶生醫執行長楊鈞堯、TLC-KY研發副總曾雲龍都表示，再生醫療正朝更精準、快速的非永久型治療發展，治療領域也由癌症擴大至自體免疫等疾病；和迅生技董事長黃濟鴻表示，隨著再生醫療走向產品化及產業化，AI將帶動細胞治療自動化生產更有效率。

台泥砸272億併烏克蘭同業 卡位俄烏戰爭重建商機

台泥昨（23）日宣布，董事會授權集團荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，100%收購烏克蘭第二大水泥廠Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等四家建材廠，卡位俄烏戰爭重建商機。

台泥產能穩居歐洲前五大

台泥企業團近年積極拓展歐洲水泥事業版圖，從土耳其、葡萄牙再到非洲，每年可掌握約3,640萬噸產能，此次若順利完成收購烏克蘭IFCEM水泥廠，將可讓台泥企業團在歐洲市場擁有逾4,000萬噸水泥產能，穩居歐洲前五大水泥集團。

工業、製造業生產連30紅 8月指數雙創歷年新高

AI生產動能強勁，經濟部昨（23）日發布8月工業生產指數145.97、製造業生產指數148.42，雙創歷年單月新高，年增率分別達23.47%、24.61%，皆為連30紅。

8月餐飲零售寫同期最強

經濟部昨（23）日發布8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連七紅，反映民間消費力道仍平穩成長。

國家品牌玉山獎揭曉／台新新光金摘15大獎

台新新光金控整合集團資源，展現經營管理與金融創新的領先實力，旗下子公司台新銀行與新光人壽於第23屆國家品牌玉山獎共計摘下15座獎項，包括「最佳產品獎」及「最佳人氣品牌獎」等大獎，新壽更榮獲象徵最高榮耀的「全國首獎」。獲獎殊榮彰顯台新新光金控在金融服務、數位科技、普惠金融及品牌影響力等多元面向的深耕成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。