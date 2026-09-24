台泥砸272億併烏克蘭同業 卡位俄烏戰爭重建商機

台泥（1101）昨（23）日宣布，董事會授權集團荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，100%收購烏克蘭第二大水泥廠Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等四家建材廠，卡位俄烏戰爭重建商機。

另外三家關係企業，包括屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix 。本次收購案將把台泥的歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐，完成歐洲市場的關鍵戰略拼圖。

台泥是在昨天台股盤前宣布這項跨國併購案，市場按讚，激勵台泥昨天股價勁揚逾4.4%、收25.65元。

IFCEM目前在烏克蘭市占率約36%，生產基地位於該國西部，與東南部交戰區相距約760公里。2022年俄烏戰爭爆發後，該公司啟動人力預備與調度機制，工廠持續生產，銷售未曾中斷。

公開資料顯示，IFCEM於2025年的EBITDA為64.73億格里夫納，年增46.2%，EBITDA率達39.8%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產與獲利能力。

台泥董事長張安平今年上半年曾帶領歐、亞水泥團隊親赴烏克蘭IFCEM廠區考察。IFCEM近年持續投入減碳。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自2026年起進入正式實施階段，輸入歐盟的水泥須為其碳排放承擔成本。台泥未來將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。

台泥指出，IFCEM具備銷售至東歐國家業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。

烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布第五次「快速損害與需求評估」（RDNA5），烏克蘭未來十年重建與復原需求約5,880億美元，將近該國2025年名目GDP的三倍，其中住房、交通與能源是受損最嚴重的部門。

根據烏克蘭水泥協會資料，烏克蘭水泥消費量在戰前的2021年約1,060萬噸，2022年降至約450萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。

台泥表示，本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。台泥保留引進國際金融機構為共同投資人的彈性，目前已有超國家金融基金（Supranational Funds）表達意願。