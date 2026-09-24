聽新聞
0:00 / 0:00

台泥砸272億併烏克蘭同業 卡位俄烏戰爭重建商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement廠區。圖／台泥提供
烏克蘭水泥建材公司Ivano-Frankivskcement廠區。圖／台泥提供

台泥（1101）昨（23）日宣布，董事會授權集團荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，100%收購烏克蘭第二大水泥廠Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等四家建材廠，卡位俄烏戰爭重建商機。

另外三家關係企業，包括屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix 。本次收購案將把台泥的歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐，完成歐洲市場的關鍵戰略拼圖。

台泥是在昨天台股盤前宣布這項跨國併購案，市場按讚，激勵台泥昨天股價勁揚逾4.4%、收25.65元。

IFCEM目前在烏克蘭市占率約36%，生產基地位於該國西部，與東南部交戰區相距約760公里。2022年俄烏戰爭爆發後，該公司啟動人力預備與調度機制，工廠持續生產，銷售未曾中斷。

公開資料顯示，IFCEM於2025年的EBITDA為64.73億格里夫納，年增46.2%，EBITDA率達39.8%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產與獲利能力。

台泥董事長張安平今年上半年曾帶領歐、亞水泥團隊親赴烏克蘭IFCEM廠區考察。IFCEM近年持續投入減碳。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自2026年起進入正式實施階段，輸入歐盟的水泥須為其碳排放承擔成本。台泥未來將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。

台泥指出，IFCEM具備銷售至東歐國家業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。

烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布第五次「快速損害與需求評估」（RDNA5），烏克蘭未來十年重建與復原需求約5,880億美元，將近該國2025年名目GDP的三倍，其中住房、交通與能源是受損最嚴重的部門。

根據烏克蘭水泥協會資料，烏克蘭水泥消費量在戰前的2021年約1,060萬噸，2022年降至約450萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。

台泥表示，本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。台泥保留引進國際金融機構為共同投資人的彈性，目前已有超國家金融基金（Supranational Funds）表達意願。

台泥 烏克蘭 水泥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台泥擬收購烏克蘭第2大水泥商 交易上限7.5億歐元

看準重建需求商機！台泥買烏克蘭水泥第二大廠 股價強攻

看好戰後重建商機 台泥併購烏克蘭第二大水泥公司

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

相關新聞

生技論壇10月7日登場 再生醫療邁向產品化、產業化

再生醫療發展進入新世代。台寶生醫執行長楊鈞堯、TLC-KY研發副總曾雲龍都表示，再生醫療正朝更精準、快速的非永久型治療發展，治療領域也由癌症擴大至自體免疫等疾病；和迅生技董事長黃濟鴻表示，隨著再生醫療走向產品化及產業化，AI將帶動細胞治療自動化生產更有效率。

台泥砸272億併烏克蘭同業 卡位俄烏戰爭重建商機

台泥昨（23）日宣布，董事會授權集團荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，100%收購烏克蘭第二大水泥廠Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等四家建材廠，卡位俄烏戰爭重建商機。

台泥產能穩居歐洲前五大

台泥企業團近年積極拓展歐洲水泥事業版圖，從土耳其、葡萄牙再到非洲，每年可掌握約3,640萬噸產能，此次若順利完成收購烏克蘭IFCEM水泥廠，將可讓台泥企業團在歐洲市場擁有逾4,000萬噸水泥產能，穩居歐洲前五大水泥集團。

工業、製造業生產連30紅 8月指數雙創歷年新高

AI生產動能強勁，經濟部昨（23）日發布8月工業生產指數145.97、製造業生產指數148.42，雙創歷年單月新高，年增率分別達23.47%、24.61%，皆為連30紅。

8月餐飲零售寫同期最強

經濟部昨（23）日發布8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連七紅，反映民間消費力道仍平穩成長。

國家品牌玉山獎揭曉／台新新光金摘15大獎

台新新光金控整合集團資源，展現經營管理與金融創新的領先實力，旗下子公司台新銀行與新光人壽於第23屆國家品牌玉山獎共計摘下15座獎項，包括「最佳產品獎」及「最佳人氣品牌獎」等大獎，新壽更榮獲象徵最高榮耀的「全國首獎」。獲獎殊榮彰顯台新新光金控在金融服務、數位科技、普惠金融及品牌影響力等多元面向的深耕成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。