快訊

美股早盤／四大指數齊跌！布蘭特漲回100美元 10年期美債殖利率破5%

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣國際女性影展10月登場 金曲歌者洪佩瑜擔任大使

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
女性影展總監江孟軒、副理事長鍾適芳、大使洪佩瑜、策展人陳慧穎及理事長史惟筑（由左至右）。圖／台灣國際女性影展提供
女性影展總監江孟軒、副理事長鍾適芳、大使洪佩瑜、策展人陳慧穎及理事長史惟筑（由左至右）。圖／台灣國際女性影展提供

第33屆台灣國際女性影展將於10月16日至25日在光點華山電影館登場，22日舉辦「售票開跑記者會」，特別邀請到金曲、金馬雙金歌者洪佩瑜擔任影展大使，跨足於舞蹈、劇場到音樂界，其不斷探索不同表演領域的形象，呼應今年強調跨越與移動的主題「非分擾動 Into the Drift」。

洪佩瑜此次擔任影展大使，特別推薦動畫短片《你不在這個蛋糕裡》。片長5分鐘的動畫作品讓她看得笑出聲，聲稱「很地獄」，又與其中「很想毀滅」的情緒產生共鳴。她特別欣賞幽默詼諧的動畫創作。對她而言，電影之所以迷人，或許正是因為觀眾可以在他人的故事裡，重新遇見自己的記憶與感受，甚至從創作者的思考中，得到讓自己「更加勇敢一點」的力量。這也是她期待透過女性影展與觀眾分享的觀看經驗：走進電影院，不一定要先知道自己會得到什麼。也許電影結束時，帶走的不只是另一個人的故事，反而擁有一個重新看見自己的瞬間。

本屆【台灣競賽】入圍的19部作品涵蓋劇情、紀錄、動畫與實驗等多元類型，從移工生育權到跨性別青年的生命經驗，展現女性創作者對當代社會的敏銳觀察。片單不僅包含難得的劇情長片，也兼具長年累積的創作功力與新銳導演的豐沛潛能。最終得獎名單將由決選評審選出，於影展期間公布。影展期間也將舉辦「Women Behind the Camera——女性攝影師的創作之路」，邀請新銳女性攝影師分享創作經驗，暢談在拍攝現場如何走出屬於自己獨特的創作之路。

本屆重點單元【焦點影人：莎拉．馬爾多羅】精選12部長短片代表作，其中包括八部全新4K數位修復作品，是台灣影展首次系統性介紹這位被譽為「非洲電影之母」的黑人女性導演先驅，亦為亞洲首次為其舉辦回顧專題。她的創作軌跡緊貼反殖民、泛非主義與女性主義等二十世紀重要思潮，影像回應人們對平等與自由的追求。影展期間更邀請馬爾多羅的兩位女兒——「莎拉馬爾多羅與馬里奧德安德拉德之友協會」創辦人安努奇卡．德安德拉德（Annouchka de Andrade），以及恆達．度卡多斯（Henda Ducados）來台，參與「焦點影人延伸講堂：莎拉．馬爾多羅」，帶領觀眾走近一代影人的生命歷程與創作思想。

跨國策展交流同樣值得期待。今年酷兒單元【現身逾越】特別邀請東京獨立電影放映計畫「Normal Screen」，推出由秋田祥客座策畫的【Normal Screen：志在同行】。自2015年起，Normal Screen持續引介世界各地的酷兒電影與實驗影像，此次精選六部酷兒短片，連結志同道合的夥伴，呈現創作者之間的情誼、對先行者的致意。

同屬【現身逾越】單元的【特別呈獻：瑪莉安．貝娜尼】，為當代備受矚目的摩洛哥藝術家，本次影展選映她的三部作品，探索數位科技、移民與離散經驗交織下的身分認同。【屬於她的遊蕩】選映三部女性作者導演完成於1980、1990年代的首部劇情長片，搭配三部當代作品，展開跨越世代的影像對話。

影展 女性 電影

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人權電影獎入圍名單揭曉 9月19日揭曉大獎得主

里昂國際插畫藝術節26日登場 台灣成首個主賓國創歷史

李行唯一歌仔戲電影！1962 年僅 10 日拍攝完成閩南語片《金鳳銀鵝》

2026金典獎入圍名單揭曉 展現臺灣創作多元樣貌

相關新聞

輝達換房東！凱基砸206億元買潤泰新「南港玉成大樓」 創今年最大交易

輝達（NVIDIA）要換房東了！潤泰新「南港玉成大樓」以206億元整棟售出給凱基人壽，創今年最大商用不動產交易。潤泰新（9945）23日指出，該案預計明年初點交，扣掉先前已認列評價利益，可認列約35億元。

台灣GDP拚近40年新高 產業紅利帶動歐洲精品家具、廚具品牌搶進卡位

AI、半導體熱潮推升台灣經濟表現，隨著高資產族群消費實力持續提升，歐洲精品級家具、廚具品牌也嗅到商機，加速布局台灣市場，居家消費正從過去強調品牌與價格，進一步轉向空間體驗、生活美學及個人化需求。

16戶土地只蓋13戶！雅正永富以低密度豪墅 重新定義頂端住宅價值

原本可以蓋16戶的土地，最後只蓋13戶！基地座落於台中單元二的頂級豪墅「雅正永富」，不追求土地開發最大化，而是以低密度豪墅重新定義頂端住宅價值，7月底進場以來，吸引逾200組台商及自營商預約賞屋，受到市場矚目。

大手筆鎖定租金收益 凱基人壽砸206億買下南港商辦大樓

凱基金（2883）代旗下子公司凱基人壽23日公告，董事會通過以新台幣206億元向潤泰創新開發購入台北市南港區不動產，為今年度凱基人壽最大筆不動產投資案，此次投資標的包括土地及地上27層、地下5層建物，總樓地板面積約20,580.51坪，建物主要作為商辦使用，地下室則規劃為停車場。凱基人壽表示，該不動產將全棟出租，預計過戶後開始貢獻租金收益，收益率約3%。

第十屆法藍瓷想像計畫成果展登場 青年攜手孩童點亮偏鄉

以藝術文化為核心的公益資助計畫「法藍瓷想像計畫」，於23日在國立台北科技大學藝文中心盛大舉辦第十屆「教育成果展暨紀錄片首映會」。

七年八案版圖成形 亞昕第4季「拉尾盤」水湳、大里雙案齊發總銷180億

看好央行鬆綁部分房市管制，有望帶動市場信心回升，亞昕國際（5213）23日宣布，第4季將在台中一口氣推出水湳經貿園區「亞昕THE ARC」及大里「亞昕康橋大道」兩案，總銷合計達180億元，被視為台中第4季預售市場「拉尾盤」的指標新案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。