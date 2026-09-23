台灣國際女性影展10月登場 金曲歌者洪佩瑜擔任大使

第33屆台灣國際女性影展將於10月16日至25日在光點華山電影館登場，22日舉辦「售票開跑記者會」，特別邀請到金曲、金馬雙金歌者洪佩瑜擔任影展大使，跨足於舞蹈、劇場到音樂界，其不斷探索不同表演領域的形象，呼應今年強調跨越與移動的主題「非分擾動 Into the Drift」。

洪佩瑜此次擔任影展大使，特別推薦動畫短片《你不在這個蛋糕裡》。片長5分鐘的動畫作品讓她看得笑出聲，聲稱「很地獄」，又與其中「很想毀滅」的情緒產生共鳴。她特別欣賞幽默詼諧的動畫創作。對她而言，電影之所以迷人，或許正是因為觀眾可以在他人的故事裡，重新遇見自己的記憶與感受，甚至從創作者的思考中，得到讓自己「更加勇敢一點」的力量。這也是她期待透過女性影展與觀眾分享的觀看經驗：走進電影院，不一定要先知道自己會得到什麼。也許電影結束時，帶走的不只是另一個人的故事，反而擁有一個重新看見自己的瞬間。

本屆【台灣競賽】入圍的19部作品涵蓋劇情、紀錄、動畫與實驗等多元類型，從移工生育權到跨性別青年的生命經驗，展現女性創作者對當代社會的敏銳觀察。片單不僅包含難得的劇情長片，也兼具長年累積的創作功力與新銳導演的豐沛潛能。最終得獎名單將由決選評審選出，於影展期間公布。影展期間也將舉辦「Women Behind the Camera——女性攝影師的創作之路」，邀請新銳女性攝影師分享創作經驗，暢談在拍攝現場如何走出屬於自己獨特的創作之路。

本屆重點單元【焦點影人：莎拉．馬爾多羅】精選12部長短片代表作，其中包括八部全新4K數位修復作品，是台灣影展首次系統性介紹這位被譽為「非洲電影之母」的黑人女性導演先驅，亦為亞洲首次為其舉辦回顧專題。她的創作軌跡緊貼反殖民、泛非主義與女性主義等二十世紀重要思潮，影像回應人們對平等與自由的追求。影展期間更邀請馬爾多羅的兩位女兒——「莎拉馬爾多羅與馬里奧德安德拉德之友協會」創辦人安努奇卡．德安德拉德（Annouchka de Andrade），以及恆達．度卡多斯（Henda Ducados）來台，參與「焦點影人延伸講堂：莎拉．馬爾多羅」，帶領觀眾走近一代影人的生命歷程與創作思想。

跨國策展交流同樣值得期待。今年酷兒單元【現身逾越】特別邀請東京獨立電影放映計畫「Normal Screen」，推出由秋田祥客座策畫的【Normal Screen：志在同行】。自2015年起，Normal Screen持續引介世界各地的酷兒電影與實驗影像，此次精選六部酷兒短片，連結志同道合的夥伴，呈現創作者之間的情誼、對先行者的致意。

同屬【現身逾越】單元的【特別呈獻：瑪莉安．貝娜尼】，為當代備受矚目的摩洛哥藝術家，本次影展選映她的三部作品，探索數位科技、移民與離散經驗交織下的身分認同。【屬於她的遊蕩】選映三部女性作者導演完成於1980、1990年代的首部劇情長片，搭配三部當代作品，展開跨越世代的影像對話。