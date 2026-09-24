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星宇航空搶轉機商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

看好轉機市場，華航（2610）、長榮航（2618）善用加入國際航空聯盟優勢擴大航網；星宇航空（2646）昨（23）日宣布與美國航空啟動聯營航班，透過共掛航班跨洋航線延伸至美國內陸20個主要城市。三大航空爭搶亞洲旅客經台灣轉機前往北美商機。

星宇航空與美國航空聯營航班開賣，星宇旅客從台北飛抵北美後，可銜接美國航空共掛航班，延伸至紐約、費城、芝加哥、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等20個主要城市，並享有「一本票」及「行李直掛」至最終目的地的便利。星宇也藉此將自有北美航點從「點對點」進一步串接美國內陸航網，擴大轉機市場腹地。

星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空的聯營合作是星宇航空重要里程碑，結合星宇亞洲航線與美國航空綿密的北美網絡，可提升雙方競爭優勢，也為旅客打造更順暢的跨國旅程。

轉機客成為國籍航空擴大國際客源的重要戰場。華航加入天合聯盟15年，透過共用班號、聯程機票等合作，串聯聯盟全球165國、960個航點的網絡，旅客可享一次報到、行李直掛等轉機服務。長榮航是全球最大的航空聯盟星空聯盟成員，星空聯盟共有 26 家正式成員，讓旅客轉機更方便。

星宇航空 轉機 星宇

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