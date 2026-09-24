紡織展大戲聚焦循環技術！10月6日開幕 遠東新、新纖等聚光

台北紡織展今年邁入第30年，紡拓會秘書長黃偉基昨（23）日表示，紡織產業正加速邁向深度革新，永續循環技術將是一大重點。他強調，台灣紡織業以循環技術打世界盃，搶永續、高值化藍海市場。

台北紡織展將於10月6日至8日舉行，黃偉基出席展前記者會表示，全世界各大運動及戶外品牌談到永續原料，首先想到的就是台灣紡織業者的技術；歐盟推動循環經濟，首選合作對象也是台灣業者。

其中，遠東新（1402）、新纖（1409）等廠商深耕循環技術，回收料已獲國際運動品牌採用。黃偉基舉例，今年世界盃賽季，Adidas、Nike及Puma三大品牌球衣均採用台灣業者供應的原料。其中Adidas採用遠東新海洋廢棄物再製材料，Nike、Puma則與新纖合作，使用回收聚酯及尼龍；挪威隊哈蘭德（Håland）、法國隊姆巴佩（Mbappé）及英國隊肯恩（Kane）等球星所穿球衣，使用新纖供應的紗線。

他也指出，近年隨歐盟自2020年起完成17項立法、並將於2028年第4季上路，對紡織原料回收技術的要求更進一步。在新的循環經濟規範下，聚酯製成的PET飲料瓶應回歸飲料產業，亦即將廢飲料瓶回收後，再製成新的飲料瓶。化纖原料也受相關規定要求，未來聚酯、尼龍等原料，應來自廢紡織品。這類材料的回收難度、成本及能耗都更高，但對地球減廢的效益也更大，他表示，台灣化纖廠近年在這方面持續投入，已有多家業者取得成果。

黃偉基回顧，1997年舉辦首屆紡織展時，台灣紡織業年產值達6,800多億元，去年則約3,300多億元，產值規模幾乎折半；同時，據產發署統計，台灣紡織業者家數也從當年的6,000多家，縮減至目前約4,500家。