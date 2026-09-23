台灣GDP拚近40年新高 產業紅利帶動歐洲精品家具、廚具品牌搶進卡位

AI、半導體熱潮推升台灣經濟表現，隨著高資產族群消費實力持續提升，歐洲精品級家具、廚具品牌也嗅到商機，加速布局台灣市場，居家消費正從過去強調品牌與價格，進一步轉向空間體驗、生活美學及個人化需求。

中歆企業總經理陳福臺觀察，台中長期擁有機械、精密製造等傳統產業基礎，近年再受惠科技產業持續投資，累積一批消費實力雄厚的企業主與科技高階客群。

相較過去單純追求知名家具品牌，近年高資產消費者對「怎麼生活」愈來愈有自己的想法，不只重視產品工藝與稀有性，更在意家具如何回應個人興趣、收藏與休閒習慣，包括私人影院、收藏室、娛樂空間、休閒家具甚至庭園聲場，都開始成為住宅規劃的一環，也讓過去歐洲不少家具品牌在台灣找到新的市場切入點。

看準中台灣住宅消費轉變趨勢，中歆企業打造「ULTRA RARE(中歆UR館)」，鎖定具收藏、娛樂及生活體驗屬性的義大利品牌，希望將高端居家市場，從家具配置延伸至完整的生活美學。

其中，來自義大利佛羅倫斯的安全家具品牌Agresti，從珠寶盒與精緻收納工藝起家，憑藉卓越工藝成為歐洲、中東等皇室愛用，跳脫傳統保險箱僅著重安全機能的框架，將珠寶櫃、腕錶典藏、旅行箱、藏寶間成為空間的一部分。

同樣來自義大利的Varaschin，從傳統編織工藝發展出高端休閒家具，採用耐候繩材、織物及快乾泡棉等海事、郵輪等級技術，讓家具得以因應日曬、濕氣等戶外環境。

該品牌曾於馬來西亞蘭卡威四季度假酒店、義大利多洛米蒂Lefay渡假村、歌詩達郵輪Costa Luminosa、荷美郵輪Koningsdam號等場域中使用，台中豪宅「精銳Sky One」泳池畔亦可見其應用。

Vismara則聚焦於高端住宅的娛樂需求，產品涵蓋撞球桌、牌桌、私人酒吧及私人家庭劇院等，更可依屋主喜好與空間條件量身訂製，從單件娛樂家具延伸至整體娛樂空間規劃，將私人會所般的休閒體驗帶進居家空間。

家居品牌「雙橡園家居」也看好高端住宅及精品建材市場，去年7月與今年9月分別於高雄、台北設立展示中心，引進VERSACE HOME、VERSACE CERAMICS、ABK及MML等國際知名品牌。

產品涵蓋磁磚、大板面材延伸至家具、燈飾與家飾，打造結合時尚美學與沉浸式生活情境的展示空間；而台中總部預計最快明年、最慢後年落成，持續鎖定高端奢華定位邁進。

不只家具業者看好台灣整體經濟發展，進口廚具市場也出現類似趨勢。深耕台灣逾40年的德廚集團，今年1月正式引進德國百年廚具品牌Häcker，並於台北、台中設立品牌展示空間。

相較集團既有頂級進口品牌，新品牌則進一步補足中高端價位選擇，希望讓消費者在相對可控的裝修預算下，仍能享有德國原裝製造的設計與工藝。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔認為，2026年台灣房市雖受到政策調控下的盤整階段，但總體經濟與科技產業所帶來的紅利，正形成另一股相對不受房市景氣左右的高端居住需求。

黃盟翔表示，當住宅消費從買得貴，走向住得更「個人、精緻化」，從私人收藏、娛樂、聲音、戶外生活一路延伸至廚房，高資產客層願意投入的已不只是單件精品，而是完整生活場景。