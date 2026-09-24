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國家品牌玉山獎揭曉／台新新光金摘15大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第23屆國家品牌玉山獎，台新新光金控旗下子公司台新銀行、新光人壽勇奪全國首獎等共15項大獎。台新新光金控／提供
第23屆國家品牌玉山獎，台新新光金控旗下子公司台新銀行、新光人壽勇奪全國首獎等共15項大獎。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）整合集團資源，展現經營管理與金融創新的領先實力，旗下子公司台新銀行與新光人壽於第23屆國家品牌玉山獎共計摘下15座獎項，包括「最佳產品獎」及「最佳人氣品牌獎」等大獎，新壽更榮獲象徵最高榮耀的「全國首獎」。獲獎殊榮彰顯台新新光金控在金融服務、數位科技、普惠金融及品牌影響力等多元面向的深耕成果。

新壽榮獲包括全國首獎的五項大獎，包括運用數位工具協助民眾掌握退休缺口的「安心傳承．點亮退休守護家」，以及結合品牌與體育推廣的「新光人壽挺棒球．味全龍活動專案」獲得「最佳人氣品牌獎」；另外，「意生守護終身傷害暨兒童傷害失能保險」及「無障礙網路投保．認真照亮你的心」獲得「最佳產品獎」，特別是「無障礙網路投保．認真照亮你的心」更榮獲今年度全國首獎殊榮。

台新銀獲六項「最佳產品獎」以及四項「最佳人氣品牌獎」，在最佳產品獎方面，台新銀從攜手台北捷運導入信用卡/綁定國際支付感應與台新Pay掃碼進站，接軌國際打造智慧交通城市，到RICHIE雙引擎推動精準產品推薦、LUNA優化信貸經營決策，皆獲肯定；此外，「戰神防詐體系」與「信任防線2.0」強化防詐與風險治理，並透過「Gen心智慧好夥伴」重塑企業徵信流程，搭配Richart卡的即時個人化用卡服務，展現智慧金融實力。

在最佳人氣品牌獎，台新銀數位客服中心導入AI與語音辨識技術，結合高齡綠色通道、雙語服務及主動防詐機制，提升服務效率與體驗；Richart串聯存款、消費、投資及生活場景，打造一站式數位金融生態系。財富管理則結合AI、專業團隊與跨境資源，提供全生命周期理財及高資產客群整合服務；私人銀行攜手跨領域顧問團隊，滿足高資產客戶跨境布局與世代傳承需求。

台新新光金控總經理林維俊表示，子公司台新銀與新壽於國家品牌玉山獎獲得肯定，是產品與服務不斷精進的具體成果。未來，台新新光金將持續攜手旗下子公司，以AI科技賦能金融服務，深化普惠、風控與永續價值，透過整合集團資源，共同打造更智慧、更貼近客戶需求的全方位金融體驗，朝向最值得信賴的指標性金融集團穩步邁進。

台新新光金 新壽 新光人壽

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