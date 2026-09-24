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國家品牌玉山獎揭曉／三商壽喜獲四項肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
三商壽榮獲「國家品牌玉山獎」四項肯定，業務行銷處副總高志強（右）及商品客群處協理李景揚（左）代表受獎。玉山金控／提供
三商壽榮獲「國家品牌玉山獎」四項肯定，業務行銷處副總高志強（右）及商品客群處協理李景揚（左）代表受獎。玉山金控／提供

三商壽（2867）以「珍愛醫靠住院醫療健康保險(A型)」及兩項品牌活動，榮獲「國家品牌玉山獎」四項肯定。其中，「珍愛醫靠住院醫療健康保險(A型)」獲頒「最佳產品類」獎項；形象廣告《老爸的頭號粉絲》與「長者關懷年度計畫」則分別獲得「最佳人氣品牌類」獎項，且形象廣告更榮獲全國首獎肯定，展現長期深耕商品創新與社會關懷的成果。

面對台灣邁入超高齡社會，民眾在不同人生階段所面臨的醫療與保障需求日益多元。三商壽持續觀察高齡化趨勢與客戶實際需求，優化商品設計，透過更貼近人生階段的保險規劃，協助保戶建構更完整的風險防護網。「珍愛醫靠住院醫療健康保險(A型)」以人生不同階段為設計核心，年輕時提供定額醫療給付，讓保戶在初期即能享有基本醫療保障；75歲後則銜接實支實付醫療保障，補足高齡階段可能出現的醫療缺口，強化人生下半場的醫療防護，回應民眾對高齡醫療保障的期待。

除了在產品面持續創新，三商壽也將關懷延伸至社區與家庭，推動「長者關懷年度計畫」，結合講座、桌遊、卡牌推理及情境模擬等互動形式，讓長者在輕鬆參與的過程中，提升防詐意識與健康促進觀念；形象廣告《老爸的頭號粉絲》及客製化「爸爸專屬禮盒」則以溫暖細膩的方式傳遞家庭情感，將對家人的感謝與關懷化為具體行動，進一步深化與社會連結。

三商壽表示，未來將持續秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，深化通路經營與商品開發能力，提供更貼近顧客需求的金融與保險服務，並持續關注高齡友善、社會共融與弱勢關懷等議題，朝成為顧客心中值得信賴品牌的目標邁進。

三商壽 長者 玉山

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