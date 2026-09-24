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國家品牌玉山獎揭曉／彰銀數位、永續寫佳績

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀榮獲國家品牌玉山獎八大獎，展現數位永續新實力，左四為副總經理莊政祺。彰銀／提供
彰銀榮獲國家品牌玉山獎八大獎，展現數位永續新實力，左四為副總經理莊政祺。彰銀／提供

彰銀（2801）一次拿下八項國家品牌玉山獎。彰化銀行在「2026年第23屆國家品牌玉山獎」獲得二項「最佳人氣品牌類」及六項「最佳產品類」大獎，獲獎內容橫跨數位金融、智慧支付、普惠金融、綠色金融及高齡金融等領域。

彰銀董事長胡光華表示，面對金融科技快速發展及淨零轉型趨勢，彰銀持續推動「SMART」營運策略，在穩健經營基礎上，以客戶需求為核心，深化數位轉型、永續及普惠金融布局。

此次獲獎項目中，「數位齒輪綠動金融」結合綠色金融商品與資訊科技，透過無紙化、自動化及資安機制，打造供應鏈金融服務，協助中小微企業在取得融資的同時，也能因應減碳及綠色轉型需求。

彰銀表示，企業推動淨零轉型過程中，除資金需求外，也面臨流程數位化及供應鏈管理等挑戰，因此透過金融商品與科技服務整合，讓企業融資、交易及管理流程更加數位化，進一步降低作業成本。

另一項「百年信賴，綠色永續－打造全方位智慧支付新體驗」，則從數位申辦、支付體驗、資安風控到ESG應用切入，將智慧支付延伸至持卡人日常消費場景，強化便利性及安全性。

除了數位金融，彰銀此次獲獎內容也涵蓋小資理財、偏鄉金融教育、視障友善服務及高齡安養等普惠金融項目，希望將金融服務延伸至不同年齡、所得及使用需求的客群。

在綠色金融方面，彰銀則透過綠色存款及綠色授信等方式，引導資金投入環境永續相關用途，並結合企業金融、個人金融及支付業務，擴大ESG金融服務應用場景。

胡光華指出，此次一次獲得八項獎項，反映彰銀跨單位推動金融創新的成果，也顯示百年銀行持續因應金融科技、淨零轉型及人口結構變化，調整產品與服務模式。

彰銀表示，後續將持續深化數位科技及AI應用，並擴大永續、普惠金融布局，朝「亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」目標推進，持續提升金融服務效率及客戶體驗。

彰銀 永續 數位

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