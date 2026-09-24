智慧經營／福邦投顧董事長黃郁婷 小而精團隊 抓住大趨勢

福邦投顧今年在第六屆CMoney金曜獎奪下目標價最佳獎及報酬率最佳獎雙料冠軍，從眾多券商投顧中脫穎而出。董事長黃郁婷指出，關鍵在於研究策略運用由下而上（Bottom-Up）、由上而下（Top-Down）雙管齊下，因為福邦證券專精承銷、自營及法人業務，這些客戶操作都著眼長線，研究必須重視基本面且精準到位，讓福邦朝「小而精」目標持續精進。

雙向研判 洞悉產業先機

黃郁婷從研究員做起，也擔任過自營部門及基金操盤人，歷練過買方（Buy-side）與賣方（Sell-side）的視野，對投資研究有更深入且精準思維，尤其本身有操盤經驗就會發現，個股股價有時會領先基本面反應，如果研究不敢預判長線趨勢，就沒辦法更準確預估最終目標價，掌握不到長線報酬率。

福邦投顧能建立起「小而精」文化，主要是集團長官的完全授權加上黃郁婷親力親為的領導風格，她對研究員採親自面試、帶領的方式進行培訓。新人在試用期每天有不同功課，每日晨會之後，黃郁婷也會逐一檢視討論進度，例如前一天拜訪的公司狀況，開啟模型試算業績財務預估，她也要求報告基本面內容要涵蓋研究員對產業趨勢或公司競爭等長線看法。

黃郁婷特別強調長線價值，因為現在的投資人操作上比較看短線，很容易受市場傳言影響，但過於聽從傳言而追逐短線，可能會淪為有心人操縱股價的工具。

所以，福邦投顧不會只做Bottom-Up研究，也重視Top-Down的總經面研究，研究員報告對負責領域的國外產業狀況與趨勢、相關聯的主要國外企業財報表現或股價波動、重要產品發布或新聞揭露等都須關注，再從產業供應鏈多方查證拜訪公司所講的內容是否正確。

獨立思考 排除市場雜訊

黃郁婷舉例指出，一個研究員常聽公司法說會，但如果只是記錄公司講法，在AI應用崛起後，很容易被AI工具取代，因為透過AI就可以寫出一份很好的法說會報告。「終究還是要培養出研究員本身對各方資訊的研判及看法」，這才是研究員不能被AI取代的價值。

研究團隊的主管鼓勵研究員有自己研判能力的時候，也要擔任提醒的角色，當市場氛圍相當樂觀或悲觀時候，要提醒研究員檢視自己研判產業趨勢與估算出來的數據是否正確呼應真實情境。

今年Q2市場有相當正面的題材、追價資金洶湧，造成台股暴漲，黃郁婷當時提醒研究員應注意個股評價是否過高，須檢驗本身預估數據的合理性，不要被市場過度樂觀的氛圍影響。

福邦投顧主要服務法人客戶，研究團隊配置人數並不多，但上市櫃公司眾多且持續增加，黃郁婷對於一些景氣循環明顯的產業，透過市場供需估算及產品報價即可大概掌握營運狀況，因而配置少數人力，並將大部分研究人力配置在未來具長期成長趨勢的產業，如此才能做到「小而精」的目標。