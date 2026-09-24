創新平台／零稀土風扇 搶綠能商機

全球稀土精煉與磁材供應集中，地緣政治衝突下，出口管制與價格波動牽動高能效馬達產業鏈。而馬達系統用電占全球逾半，其中隨AI快速發展，資料中心與半導體廠日夜運轉，散熱空調需求仰賴馬達風扇氣流。因此，提升馬達與風扇能源效率，不僅是企業降低用電，更攸關台灣產業的能源韌性與供應鏈自主。

面對高度依賴進口稀土磁材的產業痛點，工研院綠能所經理王建昌帶領團隊，成功開發「高效零稀土電子換向（EC）風扇」技術，並攜手傳恆綠能、東元集團子公司聯昌電子等產業領導廠，整合馬達、驅控器、葉輪及風扇系統並串接終端設備，為台灣建立自主可控的高效EC風扇供應鏈。

過去，高效永磁馬達幾乎離不開磁力強、體積小的稀土磁材。團隊改採不含稀土材料，以創新弦波磁路設計使磁阻變化更平順、氣隙磁力更貼近理想正弦波，完成0.4至4.5 kW零稀土馬達系列，各規格均達IE5門檻，最高實測效率逾96%，堪與國際品牌一較高下。

高效風扇不能只靠馬達，驅控器同樣關鍵。傳統電解電容最怕高溫侵襲，長期運轉恐成壽命瓶頸。工研院攜手聯昌電子完成無電解電容驅控技術驗證，採用長壽命薄膜電容搭配智慧補償演算法，提升驅控器可靠度並降低維保成本。

此外，工研院與傳恆綠能開發高效葉輪與整機設計，依風量與冷卻需求智慧調速；相較傳統IE3定頻風扇，用電降三至四成，投資回收期縮至三年內。技術已用於資料中心、半導體無塵室、商用空調、冷卻水塔等高耗能場域。傳恆綠能以3kW、4.5 kW機種為主力，三年出貨規劃由二千台增至一萬台，累計約1.7萬台，產值逾10億元；全年運轉，節電效益宛如打造一座「隱形電廠」。

目前工研院整合逾20家本土夥伴，將馬達設計、驅控器研發到氣動整合等技術根留台灣。這項突破不僅是高效產品，降低稀土供應風險、助節電減碳，打造進軍國際MIT風扇產業鏈。全球綠能商機不再由國外獨占，這項突破為台灣搶下產業競賽先機。當「台灣製、高效率、低碳化」成為國際新標籤，台灣得以降低資源受制於人風險，掌握綠能主導權。