量子覺知手札／管理建立互信 言出必行

在傳統製造當家的時代，為了有效管理龐大的生產線員工，許多企業建立多層級的組織架構，這樣的管理方式也陸續出現在政府機關或人數較多的各類組織中。然而，在進入資源經濟為主的時代，為了個人及團隊效能的極大化、上下溝通更直接，組織有逐漸走向扁平化的趨勢。

當然，扁平化的缺點是領導可能因帶領的部屬過多，導致日常溝通及輔導上不足，或者因升遷的機會變少，造成員工間彼此惡性競爭。

在進入量子覺知的新時代後，成員本身的意識有著多元化的不可確定性，彼此間透過網路聯繫增加、實體互動減少，加上AI及機器人的大量參與，如何在組織內建立起一個有效的管理架構，已成為具挑戰性的功課。

其實，不論層級數目多少，成員間彼此的互信程度、文化及獎懲機制的約制，才是影響組織內訊息傳遞及管理效能的關鍵，和層級的數目並無直接的關連。

就以層級最簡單的家庭為例，子女容易受父母親的言行影響，會出現有樣學樣的模式。因此，如果父母親可以任意打破自己的承諾、隨時變卦，那麼要求子女必須信守承諾、言出必行，就變得十分地困難。由此可知，「言而無信、言行不一」必定是領導者的致命傷，而敷衍或拖延不處理也會產生信任上的危機。

不過，言出必行須以正確設定指令為前提，若是「言出」一開始就錯誤，「必行」反而更往錯處行，必然會創造事與願違的結果。如何拿捏承諾的原則，事前妥善規劃，將會是領導者必修的課題。