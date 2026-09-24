ESG 最前線／ESG管理學 把數據變決策

這幾年談ESG，許多企業最熟悉的工作，大概就是碳盤查、資訊揭露、寫永續報告書。

但如果觀察最近國際大型企業的動作，會發現ESG正在換檔。企業關心的已經不只是「揭露了什麼」，而是永續能不能真正進入營運與供應鏈。

Apple就是很典型的例子。截至2025年公布的資料，Apple全球供應鏈已有17.8 GW再生能源上線，2024年供應商採購的再生能源，估計避免2,180萬公噸溫室氣體排放。

更值得注意的是，Apple要求供應鏈朝2030年前，Apple相關生產使用100%再生能源前進；26家半導體供應商也承諾，2030年前針對Apple相關生產設施，至少削減90%的含氟溫室氣體排放。

這代表ESG正在從企業自己的管理議題，逐漸延伸成供應鏈的競爭條件。

Walmart也走在類似的方向。Project Gigaton原本設定2030年前，與供應商共同減少、避免或封存10億公噸溫室氣體。供應商回報的專案在2024年就已預計超越目標，比原訂時間提早六年以上。

它的做法不是只告訴供應商「請減碳」，而是把能源、運輸、產品設計、廢棄物、包裝等項目，一項一項帶進供應鏈管理。

當ESG開始進入營運，另一個改變也隨之出現：企業需要的不是更多口號，而是更精準的數據。

IKEA設定2030財年前，將整體價值鏈溫室氣體排放較2016財年減半。而在2024財年的氣候足跡約2,130萬公噸CO2e，已較基準年下降28%。

但我認為更值得注意的是，IKEA進一步拆解排放來源，發現「材料」就占整體氣候足跡52%。知道問題發生在哪裡，企業才知道資源應該放在哪裡。

這其實就是ESG從「揭露」走向「管理」的關鍵。

未來企業要回答的，不只是「我們有沒有做ESG」，而是：最大的風險在哪裡？哪一家供應商影響最大？哪一項材料需要改善？投入資源之後，KPI究竟改變多少？

而AI的快速發展，又讓這個問題更加複雜。

Microsoft 2025永續報告揭露，相較2020基準年，24財年的Scope 1、2、3總排放增加23.4%，其中Scope 3增加26%。AI與雲端服務帶動資料中心與基礎設施快速擴張，也讓能源、材料與碳排管理面臨新的挑戰。

所以接下來企業ESG真正的競爭，可能不再是誰的報告書做得最漂亮，而是誰能把碳排、能源、材料、供應商與營運風險，逐步變成可以管理的數據，再帶進採購、研發、生產與供應鏈決策。

ESG走到最後，不只是一份報告，而是一套企業管理能力。