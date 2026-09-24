連鎖效應／女性創業菁英 飛雁探路找資源

經濟部中小及新創企業署設立「女性創業菁英獎」，自2024年成立「女性創業菁英獎聯誼會」，已成為台灣重要的女性企業社群，持續發揮大雁帶小雁的力量。

為助力女性創業菁英發展海外市場，承辦單位財團法人中山管理教育基金會特別結合聯誼會總會長徐孟榆，同時也是世界華人工商婦女企管協會（GFCBW）副總會長的資源，規劃馬來西亞考察團。

五天的行程拜會當地Food Purveyor集團旗下的The Food Merchant高端超市，同集團還有Village Grocer、B.I.G、BSC等通路品牌，以及當地華人創業成功上市的烘焙企業RT Pastry，由創辦人呂建崴親自接待分享，並參觀中央工廠；同時女創菁英赴馬國發展的成功示範，也是此行交流的重點，如已開立80店的黑沃咖啡、經營三店成為網紅名店的成真咖啡，以及甫在吉隆坡IOI商場開立首店的珍煮丹，都是女創夥伴們最鮮活的學習教材。

最難能可貴的是馬來西亞世華會廖妙溶會長偕夫婿拿督李芳信博士，深入分享永信製藥從五種商品起家，睡二年倉庫，一步一腳印，目前通路遍及全馬，逾2萬家客戶，並一躍成為跨國集團的心路歷程，永信控股亦是台灣的上市公司。

透過女創菁英聯誼會連結世界華人工商婦女企管協會資源，見證社群時代人脈網絡是開拓新市場的關鍵資源。

交流晚宴上駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋點出台馬經貿最新進展，2025年雙邊貿易額突破2,330億馬幣，創歷史新高；2026年前七個月較去年同期成長逾三成。台商在馬累計投資約170億美元，創造超過40萬個就業機會，就業貢獻則高居外資第3名。

海外發展飛雁探路，發掘資源更要懂得善用，出海五資源可借力：

一、拜會駐地的經濟辦事處：不是行程出問題才要到辦事處，各駐地辦事處可以提供落地最直接的資訊、資源協助。

二、鏈結台商社團資源：人不親土親，主動參與當地台商社團活動，透過認識當地的人脈，找到商脈的切入點。

三、參加產業或社團交流團：這也是最直接的方式，以此次女創菁英交流團為例，一個行動即能掌握五項資源更易破圈。

四、當地產業公協會組織：與台灣相同，當地各產業間也有綿密的社團組織，須事先了解並安排對接，注意若有引薦人，例如當地的律師、會計師等，亦會加快交流的效率。

五、拜訪當地通路和企業：企業間的交流是最直接也是高效的，其有雙向性，不僅是考察台灣赴海外發展的企業，更要考察當地同產業企業。

以上五個資源，也是五個行動方向，海外拓展絕不是出國走馬看花而已，若沒有做到人脈資源的鏈結，等於是白跑一趟。