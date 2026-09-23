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16戶土地只蓋13戶！雅正永富以低密度豪墅 重新定義頂端住宅價值

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
京祐董事長謝道明(右)、總經理許詠傑說，真正的頂級住宅，要懂得為居住留下餘裕。記者宋健生／攝影
京祐董事長謝道明(右)、總經理許詠傑說，真正的頂級住宅，要懂得為居住留下餘裕。記者宋健生／攝影

原本可以蓋16戶的土地，最後只蓋13戶！基地座落於台中單元二的頂級豪墅「雅正永富」，不追求土地開發最大化，而是以低密度豪墅重新定義頂端住宅價值，7月底進場以來，吸引逾200組台商及自營商預約賞屋，受到市場矚目。

創立25年的京祐建設，長期深耕台中高端住宅市場，單元二更是品牌重要發展基地。秉持優秀工務體制與營造精工精神，並以自有甲級營造廠祐盛營造，從建築規劃、施工品質到居住細節層層把關。

對京祐而言，房子不只是商品買賣，同時也是一份永續承諾，對產品、對住戶、對城市的當責。此次延續雅正系列推出的「雅正永富」，不只是再造一座豪墅，更是對頂端住宅價值的一次具體提升。

「為何可以蓋16戶的土地，最後只蓋13戶？」京祐建設董事長謝道明、總經理許詠傑不約而同指出，答案其實很簡單：因為真正的頂級住宅，不需要把土地用到極致，而是懂得為居住留下餘裕。

「雅正永富」基地655坪，位於單元二大墩12街、益豐路口，規劃13戶獨棟雙拼別墅，每戶地坪約50坪、建坪115至117坪，面寬8.5米，每戶總價落在8,000萬元上下，總銷約10億元。

謝道明指出，限量戶數的低密度規劃，中庭最大棟距達9米、側院也享有5米，讓原本可以轉化為產品的土地，成為住戶真正享受的距離與尺度。

社區採人車分道、地下室停車規劃，每戶停車空間面寬近8米，完整到位三車併停，不必前後子母式停車；同時配置從地下室一路到屋凸層，共6層的完整垂直電梯動線，將停車、生活、臥室與頂層空間完整串聯，積極解決傳統透天多樓層住宅的使用問題。

「雅正永富」值得一提的特殊規劃，是京祐建設選擇保留一棟獨立雙層會館，提供給住戶共享，一樓規劃多功能會議廳，二樓為健身房。

許詠傑強調，為了創造生活品質，全區獨棟雙併，主動留下原本可以創造利潤的建築空間，將土地價值轉化為住戶的生活品質，並以隱富聚落社區高規格安管與頂級物業服務，回應高端客層對居住的要求。

坐落於單元二公益路最繁華的核心，「雅正永富」所面對的不是一般住宅市場，而是對居住品質、隱私、建築細節與土地價值都有高度判斷能力的頂端客層。

對他們而言，百坪與億元並非稀有；真正稀有的是城市核心低密度的土地、大自然的山水景觀、珍稀限量的社區質感，以及未來難以複製的居所空間條件。

許詠傑表示，「雅正永富」正式公開就吸引不少企業主、自營商、科技業及高資產人士，他們對產品的關注明顯不同於一般購屋市場。

從土地配置、棟距、停車尺度，到電梯動線、會館規劃、社區安管隱私，甚至開發商「少蓋房子」，都是這群客戶詳細檢視的細節。他們在意的，已不只是房子的價格與坪數，而是建築背後的決策是否經得起時間與價值的考驗。

許詠傑說，「雅正永富」所呈現的，或許正是頂端住宅市場正在發酵的轉變：真正有能力選擇豪墅的人，最後追求的往往不是更多，而是更少、更精準、更難以取代。

京祐將土地價值轉化為住戶的生活品質，並以隱富聚落回應高端客層對居住的要求。記者宋健生／攝影
京祐將土地價值轉化為住戶的生活品質，並以隱富聚落回應高端客層對居住的要求。記者宋健生／攝影

京祐總經理許詠傑說，「雅正永富」一公開就吸引不少企業主、自營商、科技業及高資產人士。記者宋健生／攝影
京祐總經理許詠傑說，「雅正永富」一公開就吸引不少企業主、自營商、科技業及高資產人士。記者宋健生／攝影

「雅正永富」規劃13戶獨棟雙拼別墅，每戶地坪約50坪、建坪115至117坪，面寬8.5米。記者宋健生／攝影
「雅正永富」規劃13戶獨棟雙拼別墅，每戶地坪約50坪、建坪115至117坪，面寬8.5米。記者宋健生／攝影

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