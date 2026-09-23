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第十屆法藍瓷想像計畫成果展登場 青年攜手孩童點亮偏鄉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
法藍瓷第十屆教育成果展全體大合影。圖／法藍瓷提供
法藍瓷第十屆教育成果展全體大合影。圖／法藍瓷提供

以藝術文化為核心的公益資助計畫「法藍瓷想像計畫」，於23日在國立台北科技大學藝文中心盛大舉辦第十屆「教育成果展暨紀錄片首映會」。

本屆計畫以「代間共學、社區共好」為核心精神，並以「Pass It Forward」串起世代愛的接力。今年共評選出八組優秀團隊，每組各獲得25萬元想像基金。為鼓勵參與團隊，現場特別舉辦成果PK賽，最終由「不老新檳you x 嘉義縣中山國小」團隊以嘉義中埔當地綠金產業「檳榔」為主題的精彩成果奪得冠軍肯定；「觀藝變 × 桃園市觀音國中」帶領孩子建構觀音地圖與在地記憶榮獲亞軍；季軍則由深入探討排灣文化的「Maya Mapulau × 台東縣新興國小」獲得。

法藍瓷創辦人陳立恆總裁於致詞時分享，母親生前曾叮嚀他：「上帝給你機會，看你如何給別人機會。」 這句話讓他深刻思考企業存在的價值不僅是營利，更需要回饋社會，並將愛、關懷與分享化為實際行動，從而奠定了「想像計畫」的核心精神。陳總裁表示，期望透過計畫讓年輕人點亮偏鄉，帶著孩子們走入社區、認識在地文化並找出亮點，開啟他們的想像力，並把這份善意傳遞下去。

「法藍瓷想像計畫」自2012年推動至今已邁入第十屆，持續將資源轉化為機會，讓青年走進偏鄉陪伴孩子。十年來累計投入超過5,000萬元，成功培育逾400位「想像孵化者」，足跡遍及101所學校，陪伴超過1萬名學生，讓一份善意經由青年接棒，走進孩子的生命經驗中。

各界貴賓齊聚力挺 肯定實質影響力

活動當日貴賓雲集，包含國策顧問何美玥、前文建會主委陳郁秀、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言、時代基金會創會董事長徐小波等皆共襄盛舉，共同見證大專青年如何發揮創意與所學，帶領孩子挖掘在地文化，並在學習中長出自信與對未來的想像。前文建會主委陳郁秀深受感動，讚賞計畫將愛、藝術與文化化為行動，讓孩子感受到土地的力量，團隊的創造力與執行力更是令人佩服。

現場亦有許多遠從台灣各角落前來的執行學校師長表達支持。屏東縣車城國小的吳依柔主任大力肯定計畫，表示這讓她看見了台灣年輕人的希望，不僅實質幫助學生從學習中建立自信，更為學校留下了能傳承與實際執行的校本課程。

展場內豐富呈現了八組團隊的教育成果，團隊將藝術與專業轉化為多元課程：從關廟鳳梨與廟宇文化、苗栗客家與閩南飲食記憶、觀音藻礁與地景探索，到車城光害與星空教育；再到寶來發展地方品牌與網站製作、帶孩子認識台東成功海洋漁業、深入金峰部落學習排灣文化，以及從中埔檳榔產業記憶思考地方轉型，引導孩子從生活出發，看見地方的特色、產業與環境。

此外，成果展特別首映「歷屆執行者專訪紀錄片」。第三屆執行者劉宇宸當年將戲劇教育帶入偏鄉校園，受其啟發的學童如今已考入國立台灣藝術大學表演藝術相關科系，而劉宇宸至今仍持續投入在地文化教育。這份愛的接力也在第十屆持續發生，連續參加三屆的「maya mapulau」隊長李祐銨也回到家鄉舉辦營隊，陪伴孩子重新認識台東金峰。兩個世代的故事共同描繪出「Pass It Forward・愛的接力」的真實樣貌。

為了讓這份接力不只停留在展場，展覽除呈現孩童「長大後，我如何幫助別人」的圖文心得外，更規劃了「偏鄉信箱」與「帶走一個想像行動」互動展區。觀展民眾可透過手寫信件或選擇一項日常可實踐的小行動，將對孩子的支持帶回生活，讓善意繼續發生。第十屆「法藍瓷想像計畫教育成果展」自9月23日至9月30日，於台北科技大學藝文中心免費開放參觀，誠摯邀請社會大眾走進展場，認識偏鄉孩子的創作與學習成果，感受善意傳遞的力量。

「不老心檳YOU」團隊榮獲第十屆想像計畫PK賽第一名。圖／法藍瓷提供
「不老心檳YOU」團隊榮獲第十屆想像計畫PK賽第一名。圖／法藍瓷提供

法藍瓷第十屆教育成果展呈現孩童「長大後，我如何幫助別人」的圖文心得與「帶走一個想像行動」展區。圖／法藍瓷提供
法藍瓷第十屆教育成果展呈現孩童「長大後，我如何幫助別人」的圖文心得與「帶走一個想像行動」展區。圖／法藍瓷提供

法藍瓷總裁、想像計畫發起人 陳立恆先生致詞。圖／法藍瓷提供
法藍瓷總裁、想像計畫發起人 陳立恆先生致詞。圖／法藍瓷提供

「不老心檳YOU」團隊展示豐富執行成果。圖／法藍瓷提供
「不老心檳YOU」團隊展示豐富執行成果。圖／法藍瓷提供

法藍瓷 偏鄉 青年

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