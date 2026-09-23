七年八案版圖成形 亞昕第4季「拉尾盤」水湳、大里雙案齊發總銷180億

看好央行鬆綁部分房市管制，有望帶動市場信心回升，亞昕國際（5213）23日宣布，第4季將在台中一口氣推出水湳經貿園區「亞昕THE ARC」及大里「亞昕康橋大道」兩案，總銷合計達180億元，被視為台中第4季預售市場「拉尾盤」的指標新案。

根據亞昕盤點，集團目前在台中還有約2萬坪的土地儲備量，足以滿足未來三到五年推案需求。

亞昕表示，集團自2019年進入台中市場，從北屯、北區、南屯一路延伸至西屯與大里，七年布局八案，版圖橫跨水湳經貿園區、科博館特區、北屯十四期、南屯、大里及西屯等重要生活圈。

今年第4季，總銷120億元「亞昕THE ARC」與總銷60億元「亞昕康橋大道」將接力登場。一案坐落水湳核心發展軸線，一案深耕大里核心生活圈，雙案接力亮相，為亞昕持續深耕台中再添重要里程碑。

回顧七年足跡，亞昕在台中陸續推出「亞昕一緒」、「亞昕一沐」、「亞昕一緻」、「亞昕嶼森」、「亞昕丰山」、「亞昕織御」，並於今年再將腳步延伸至水湳經貿園區與大里核心生活圈，推出「亞昕THE ARC」及「亞昕康橋大道」。

八個建築作品坐落於不同街廓，也回應不同人生階段。產品規劃涵蓋15至40坪，從小家庭、自住換屋到置產需求，亞昕希望在不同區域與生活樣貌中，提供更貼近居住者需求的選擇。

隨著台中布局持續深耕，亞昕同步升級服務與團隊。今年7月，亞昕中台灣企業總部正式啟用，整合開發、工程、行銷、客服及售後服務等各項機能，讓家的完成不只停留在交屋，更延伸至入住後的每一天。

工程端則由旗下國原營造導入日本營建管理制度，並由日本工程顧問田中純夫監督把關。從設計、施工到交屋後的陪伴，亞昕以更完整的在地團隊，回應住戶對家的每一份期待，也讓「用自己要住的心情蓋房子」落實於每一處細節。

預計第4季登場的「亞昕康橋大道」，規劃25至37坪產品，總價約1,500萬至2,300萬元，以實用坪數與清楚總價帶，回應家庭自住與置產需求。

「亞昕THE ARC」則規劃15至39坪產品，總價1,500萬至4,000萬元，鎖定自營商及科技、金融、醫療等產業專業人士與高階主管等菁英客群。

亞昕強調，水湳經貿園區與大里各自擁有不同的城市性格與生活節奏，兩案皆從區域條件與居住者日常出發，描繪各自適切的生活樣貌。

另外，亞昕在推動社會公益方面也不遺餘力。回顧六隻小豬從公益繪本出發，透過《小豬超級英雄蓋新家》義賣，將故事所傳遞的勇氣與互助精神，化為支持消防救災的實際行動。

繪本故事進一步延伸為兒童劇，過去四場演出累計吸引逾2,000人參與，讓六隻小豬超級英雄走出書頁，在舞台上與孩子及家長相遇。

今年秋天，六隻小豬將再次踏上舞台，10月3日、4日於林口「亞昕擎天賦域」接待中心演出兩場，12月19日、20日再前往大里「亞昕康橋大道」案場演出兩場，持續以充滿笑聲與想像力的故事，陪伴親子家庭共度溫暖時光。

除了劇場演出，公益繪本《小豬超級英雄蓋新家》也即將動畫化，讓原本住在書頁裡的六隻小豬真正從書中走出來，與大家見面。一邊是在舞台上與孩子真實相遇，一邊是透過動畫走進更多家庭的日常，六隻小豬將以不同形式，持續分享關於家、陪伴與彼此守護的故事。

亞昕集團土地顧問張維珍表示，城市需要時間才能真正讀懂，一個家也不是交屋後就宣告完成。七年來，亞昕從一塊土地、一棟建築出發，逐步認識台中的街廓、生活與人情，也將團隊與服務扎根在這座城市。

展望未來，張維珍表示，亞昕仍將持續深耕台中，在城市每一次成長與轉變中，蓋出經得起時間考驗、承接得住日常生活，也能讓人安心回家的作品；並從規劃、施工到交屋後服務的每一個環節，實踐「亞昕蓋房子，放心一輩子」的品牌承諾。

六隻小豬繪本故事進一步延伸為兒童劇，過去四場演出累計吸引逾2,000人參與。圖／亞昕提供

張維珍說，七年來亞昕從一塊土地、一棟建築出發，也將團隊與服務扎根在台中這座城市。圖／亞昕提供