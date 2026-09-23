台灣虎航攜手國立故宮博物院推出彩繪機 10大國寶文物飛上雲端

台灣虎航（6757）將於本周六(26日)迎來開航12周年，23日宣布攜手國立故宮博物院展開跨界合作，將10件舉世聞名的國寶級文物與畫作，幻化為機身最吸睛的10大設計元素，讓台灣虎航搖身一變，成為翱翔天際的空中移動博物院。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航一直致力於帶給旅客「熱情、溫暖、真誠」的飛行體驗。國立故宮博物院是全球旅客來台必訪的文化地標，而台灣虎航作為我國第一且唯一的低成本航空公司，這次透過將故宮文物繪上機身，就是希望讓這架飛機成為最具台灣代表性的空中名片。國立故宮博物院院長蕭宗煌也表示，很高興能藉由這次的合作機會，將故宮的經典館藏，無論是精緻的玉雕、青花瓷，還是氣勢磅礴的富春山居圖，都隨著台虎的航機飛向世界，藉此讓故宮走向大眾，打造全新的「全民故宮」。本次合作的聯名彩繪機，預計將於2026年底正式上線。

這架集結歷史與現代創意的聯名彩繪機，不僅將陪伴旅客飛往各大熱門航點，更期盼能向國際旅客傳遞藝術文化的獨特魅力。機身視覺以「國寶出遊去」為設計主題，將被譽為山水畫第一神品的故宮經典典藏畫作《富春山居圖》最廣為人知的山稜線化為底蘊，流暢地勾勒出翱翔天際的優雅線條。

在磅礴的山水間，完美融入了最廣為人知的故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」與「毛公鼎」，讓舉世聞名的國寶在萬呎高空生動合體；而精巧絕倫的「雕橄欖核舟」、氣宇非凡的「玉龍」與極具靈動神韻的「玉貓」、華麗的「青花穿蓮龍紋天球瓶」與傳奇珍品「鬥彩雞缸杯」也皆化身為機身焦點。更引人注目的是，設計中還特別加入了古代神獸「玉辟邪」，除了展現東方工藝之美，也象徵故宮本次與台灣虎航的聯名合作將如虎添翼，藉這10件珍貴的歷史文物與畫作交織出令人驚豔的視覺饗宴。

除了機身彩繪之外，為了讓旅客在機艙內也能感受到全方位的藝術氛圍，台灣虎航機艙內屆時也將全面換上與國立故宮博物院及交通部觀光署聯名的專屬頭墊紙，共計6款不同設計，每一款都巧妙融合了故宮文物元素。不僅如此，台灣虎航更規劃將故宮經典的《清明上河圖》重新設計成《台灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地的顯著地標，並悄悄將台灣虎航網紅「虎將」、故宮小翠與日本、韓國各地的吉祥物隱藏其中。

這幅充滿玩心的《台灣上河圖》，除了會同步出現於旅客的登機證背面以及機上隔熱紙杯套，更會化身為機艙內座椅上方置物櫃門，使旅客在享受舒適飛行的同時，也能尋找這些有趣的隱藏彩蛋，為旅行增添意想不到的樂趣，讓旅程從拿取登機證到踏進機艙的那刻起，都變得豐富多彩。

為深化本次的合作並邀請更多虎迷親臨現場感受國寶魅力，台灣虎航與國立故宮博物院今日在記者會現場，也特別簽署合作互惠儀式，即日起至2027年12月31日止，凡憑台灣虎航登機證者，親臨國立故宮博物院，即可享有國立故宮博物院南、北院臨櫃購買門票享票價9折優惠，以及附設博物館商店指定商品9折優惠(部分商品除外)，邀請所有國內外旅客除了搭機出國旅遊，也可憑登機證造訪故宮親睹典藏國寶。

同時，台灣虎航與故宮博物院更攜手推出一系列聯名周邊商品，其中包含最具紀念價值的「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機(1:150)」、以故宮古畫為底結合虎將閃雙眼的「飛虎將眼罩」、以及旅行必備的手機袋、化妝包、撲克牌等10樣聯名品項，將於即日起於虎禮選tigerselect（tigerselect.tigerairtw.com）進行販售。

故宮北院實體商店也自即日起至10月12日規劃專屬展示區，現場同步販售限定周邊外，故宮南院實體商店、故宮精品網路商城也將同步上架，讓虎迷與文化愛好者都能輕鬆收藏。未來台灣虎航將持續發揮空中橋樑的優勢，積極推動台日雙方的觀光魅力與文化交流。

台灣虎航董事長黃世惠表示，國立故宮博物院是全球旅客來台必訪的文化地標，而台灣虎航作為我國第一且唯一的低成本航空公司，這次透過將故宮文物繪上機身，就是希望讓這架飛機成為最具台灣代表性的空中名片。記者黃淑惠／攝影

故宮北院實體商店也自即日起至10月12日規劃專屬展示區，現場同步販售限定周邊外，故宮南院實體商店、故宮精品網路商城也將同步上架。記者黃淑惠／攝影

台灣虎航將於本周六(26日)迎來開航12周年，23日宣布攜手國立故宮博物院展開跨界合作，將10件舉世聞名的國寶級文物與畫作，幻化為機身最吸睛的10大設計元素。記者黃淑惠／攝影