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「買」出2,150座大安森林公園 筆電到住宿全入列…民間綠色採購破千億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部23日表揚113家綠色採購及環境永續行動的績優企業與團體。圖／環境部提供
環境部23日表揚113家綠色採購及環境永續行動的績優企業與團體。圖／環境部提供

環境部23日表揚113家綠色採購及環境永續行動的績優企業與團體。114年民間企業與團體綠色採購金額首度突破千億大關，達到1,006億元，較去年的743億元大幅成長35%，創下歷史新高。其中，台積電（2330）綠色採購金額占全國約兩成，帶動民間綠色採購全年減碳量達約24萬公噸，相當於2,150座大安森林公園的減碳效益。

環境部表示，這次綠色採購成效，具備三大亮點，包括護國神山發揮「綠色購買力」，台積電不僅會賺錢，買東西也極具環保意識，其申報項目約8成採購金額來自環保標章、能源之星及EPEAT標章產品，涵蓋筆記型電腦、顯示器及電腦主機等資訊設備。透過龍頭企業將綠色採購納入日常營運與供應鏈管理，成功支持綠色產品市場發展，發揮引領產業永續轉型的示範作用。

去年綠色採購減碳效益「種」出2,150座大安森林公園，破千億的採購額化為實質環境貢獻，年減碳量刷新紀錄。參與對象更從大型企業，逐步延伸至中小企業、醫療機構、學校及研究單位，顯示綠色採購已成跨產業實踐永續發展的共通語言，並持續帶動市場強勁需求。

從買筆電到住飯店，連「獎盃」都是70%回收材質。環境部指出，綠色消費從實體商品擴大延伸至休閒旅遊與服務體驗！本次頒獎不僅表揚連續20年榮獲環保標章產品認證的業者，更納入近一年取得金級或銀級環保標章的旅宿業。環境部亦以身作則，頒發的環保標章獎盃採用70%以上回收再生材質製作，落實典禮永續理念，讓榮耀更添環保。

環境部表示，受表揚企業與團體分別從「採購」、「產品」及「服務」三大維度展現綠色轉型成果。台灣富士公司、SGS也在綠色採購頒獎典禮上分享綠色採購公司實踐方法及心得，未來將持續精進綠色採購及環保標章制度，透過綠色採購、綠色產品與綠色旅遊的整合，帶動整體產業鏈綠色轉型，共同邁向低碳、永續的台灣。

大安森林公園 環境部 減碳 台積電 永續發展

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