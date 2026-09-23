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大規模個資外洩…酷澎20萬帳號遭非法存取 數發部罰公司代表各75萬

中央社／ 台北23日電
南韓酷澎（Coupang Corp.）去年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。路透社
南韓酷澎（Coupang Corp.）去年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。路透社

韓國酷澎（Coupang Corp.）去年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。數發部數產署近期裁處出爐，依違反個人資料保護法第27條第1項等規定，開罰公司及代表人各新台幣75萬元並令限期改正。

韓國酷澎去年底發生個資外洩事件，數發部數產署先前表示，第一時間即請酷澎台灣說明，並確認台灣用戶資料是否受影響。當時酷澎台灣回報並公開聲明，依據調查，無證據顯示酷澎台灣的消費者個資外洩，表示已委由第三方資安公司調查。

數產署指出，酷澎台灣於今年2月23日通報，經第三方資安公司鑑識，證實有台灣用戶遭非法存取。酷澎台灣所提出的第三方資安公司鑑識報告顯示，攻擊者透過2000多個不同的IP網址，登入並接觸20萬4552名酷澎台灣用戶的個資，包括姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址及部分訂單紀錄等。

數產署日前公告，酷澎台灣違反個人資料保護法第27條第1項，即非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，依同法第48條第2項及第50條規定，裁處公司及代表人罰鍰各75萬元並令限期改正。

除了酷澎台灣，數產署近日也公告簡訊平台EVERY8D的裁處結果。今年5月國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）疑似遭受網路攻擊，導致旗下EVERY8D簡訊代發平台服務中斷，並傳出用戶個資疑似外洩。

數產署先前說明，已啟動3項因應措施，包括6月2日會同經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）進行個資實地行政檢查，針對該公司事故應變及個資保護是否符合相關法令規範，進行檢查釐清。

數產署調查後，認定互動資通違反個人資料保護法第27條第1項，即非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，依同法第48條第2項及第50條規定，裁處公司及代表人罰鍰各100萬元並令限期改正。

酷澎 數發部 資安 個資

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