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漢康研發日登場 HCB101胃癌開發加速、多管線拓成長動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢康-KY（7827）23日宣布舉辦第二屆技術研發日，今年議題進一步聚焦研發策略、產品線擴張與全球合作，反映公司正由HCB101核心資產的臨床驗證，進一步邁向多產品線與全球化開發階段。

漢康生技表示，公司以主力新藥HCB101為臨床開發核心，鎖定二線胃癌及胃食道交界部癌（GC／GEJ）推進全球註冊開發，同時擴大結直腸癌（CRC）、頭頸癌（HNSCC）等適應症，並透過HCB301、HCB303及HCB206等新一代產品，擴大產品線及成長動能。

漢康表示，HCB101在二線胃癌臨床開發中，中劑量組別（5.12-8 mg/kg）聯合雷莫蘆單抗（ramucirumab）及紫杉醇（paclitaxel），10名可評估病人的客觀緩解率（ORR）達80％，疾病控制率（DCR）100％。隨著臨床開發持續推進，公司目前正進行每兩周給藥的劑量及療程優化，後續將啟動隨機第二期臨床試驗，確認治療方案後銜接全球第三期試驗，並以整體存活期（OS）為主要終點。

除胃癌外，HCB101也持續拓展其他癌種的布局。至今年7月，二線微衛星穩定型結直腸癌（MSS CRC）試驗中，12名可評估病人有6名達腫瘤顯著縮小（PR），ORR為50％、DCR達100％；加上持續推進的PD-1治療後頭頸癌研究，持續拓展HCB101作為巨噬細胞導向免疫治療核心藥物跨癌種應用的開發潛力。

產品線方面，漢康正透過自主開發的FBDB™多功能生物藥平台，持續建立具不同作用機制的新一代資產。HCB301聚焦TGFβ相關免疫機制；HCB303同步作用SIRPα、PD-L1及TIGIT/PVR三條免疫路徑；HCB206則進一步跨足免疫介導疾病，鎖定次世代B細胞清除策略，瞄準自體免疫疾病機會。

在自有產品線之外，漢康也積極對外合作，包括與應世生物評估HCB101搭配FAK抑制劑IN10018的聯合治療，以及癌症疫苗、雙特異性抗體等潛在合作；近期並攜手InSilicoTrials導入AI建模及臨床模擬，輔助劑量選擇、試驗設計及全球開發決策，可望減少第二、三期臨床試驗對照組收案需求，進一步縮短試驗時程、提升臨床開發效率。

漢康指出，目前發展已由HCB101單一核心產品，透過內源式增長及外源式擴張來進一步拓展創新產品線與全球合作；未來將以HCB101作為臨床驗證與註冊開發核心，持續拓展新適應症、新一代產品及全球策略合作，形成多軌並進的成長動能，來持續為眾多病患及股東創造巨大價值。

胃癌 生技 研發

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