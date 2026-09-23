長榮航空連3年舉辦綠色供應鏈計畫頒獎典禮 強化韌性及永續發展

長榮航空（2618）23日於張榮發基金會國際會議中心舉辦第六屆供應商大會，邀集國內外77家供應商代表，逾130位產業夥伴齊聚一堂。此次大會以「企業韌性與永續管理」為主軸，聚焦環境保護、經濟效益與社會責任三大目標，並針對參與長榮航空2025年「綠色供應鏈計畫」之獲獎供應商進行頒獎，肯定供應商在推動節能減碳與永續轉型上的成果。

長榮航空自2021年起已連續6年舉辦供應商大會，這也是供應商與公司交流發展方向及永續議題的重要平台，透過專題及實務分享和供應商參與，促進不同產業夥伴相互學習，也深化長榮航空與供應商之間的合作關係，攜手因應快速變化的產業環境。

今年供應商大會特別邀請BSI英國標準協會蒲樹盛顧問，以「航空業韌性、淨零與AI轉型」為題進行專題演講，分享航空產業面對地緣政治衝擊、碳法遵及數位營運等挑戰下的整合策略，協助與會業者掌握產業變化及企業韌性管理趨勢。

長榮航空今年的「綠色供應鏈計畫」更聚焦在「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」及「綠色運輸」四大面向，鼓勵供應商從產品製程及服務流程中提出具體節能減碳方案，除了頒發年度優良提案獎項外，亦總結供應商連續三年參與計畫所累積的減碳成果，特別頒發「卓越貢獻獎」，肯定供應商夥伴長期投入減碳行動，並進一步融入於日常營運中。

長榮航空持續精進供應鏈永續管理機制，除了品質、成本及交期等傳統採購考量外，亦將環境保護、勞動人權、公司治理及供應穩定等議題納入管理範疇。面對日益多元的供應鏈永續議題，公司將透過供應商評估、風險管理、持續議合與經驗交流，深化與合作夥伴的連結，並鼓勵供應商將永續理念轉化為具體行動，攜手因應產業變化與永續挑戰，共同打造更具韌性與長期競爭力的供應鏈。

2025年長榮航空綠色供應鏈計畫獲獎名單如下：

第一名：英屬維京群島商太古可口可樂(股)公司台灣分公司 第二名：長榮航太（2645）科技股份有限公司 第三名：台塑石化股份有限公司（6505） 第四名：長榮空廚股份有限公司 第五名：台灣富士軟片資訊股份有限公司 第六名：中華電信股份有限公司（2412） 創新獎：台灣中油股份有限公司 卓越貢獻獎：英屬維京群島商太古可口可樂(股)公司台灣分公司

長榮航空蕭錦隆副總經理(左)於頒獎典禮，頒發「綠色供應鏈計畫」第一名獎牌和機票大獎予供應商。圖／長榮航空提供