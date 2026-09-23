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中油玉山獎7獎入袋 酸性地熱井管材監測系統摘全國首獎

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油獲頒最佳產品獎全國首獎，由公共工程委員會主任秘書羅天健（左）頒獎，探採研究所所長陳奇呈（右）受獎。圖／中油提供
中油獲頒最佳產品獎全國首獎，由公共工程委員會主任秘書羅天健（左）頒獎，探採研究所所長陳奇呈（右）受獎。圖／中油提供

第23屆國家品牌玉山獎22日晚間頒獎，中油獲頒7座獎項，其中6項為最佳產品獎，並以「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」奪得最佳產品類全國首獎，由探採研究所所長陳奇呈代表受獎。中油表示，未來將持續深耕淨零轉型與環境永續，以優質產品與服務回饋社會。

國家品牌玉山獎為國內產業界重要獎項之一，表彰企業在品質、品牌與品味的卓越表現，由產、官、學界專家共同評選。中油今年榮獲6項最佳產品獎，包括「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」、「蒸知灼見：蒸餾工場品質參數預測與製程參數調整建議」、「永續航空燃油(SAF)」、「環保綠建材塗料」、「低氣味暖爐油」及「楠梓加氫站」，涵蓋智慧工安、數位應用、環保低碳產品及潔淨能源等面向，中油表示，這是積極配合政府2050淨零排放政策，推動低碳轉型與永續發展的具體成果。

其中，中油因應國內地熱能源發展及我國2050淨零轉型目標，研發「酸性地熱井管材篩選與不關井現地腐蝕監測系統」，獲評審團隊一致肯定，頒發最佳產品類全國首獎。中油說明，該系統可精準評估高溫強酸環境下管材耐蝕性，突破傳統須停機取樣限制，有效提升管材選用可靠度、降低井體失效風險，建立國內地熱設備完整性管理與腐蝕監測的自主技術能量。

中油表示，已連續第8年獲得國家品牌玉山獎的肯定，將持續兼顧能源安全與民生需求，布局低碳與潔淨能源，為民眾提供優質的能源產品與服務，並為國家能源轉型及永續發展貢獻心力。

第23屆國家品牌玉山獎頒獎，台灣中油獲得7座獎項，經濟部長龔明鑫（右四）、主委鍾佳濱（中）合影鼓勵。圖／中油提供
第23屆國家品牌玉山獎頒獎，台灣中油獲得7座獎項，經濟部長龔明鑫（右四）、主委鍾佳濱（中）合影鼓勵。圖／中油提供

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