美式創意台菜登機 華航攜手「文文 WENWEN」高空上菜

華航（2610）機上餐飲再添新菜色，聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」推出新式創意台菜，10 月起搭乘美國洛杉磯、安大略出發的航班，三艙等都有機會享受到創新台味在舌尖上帶來的全新體驗。

「文文 WENWEN」位於紐約布魯克林，曾獲得米其林指南推薦，是一將大膽創意與熱鬧氛圍，融入精緻料理的台灣餐廳，創辦人兼主廚史官（Eric Sze）擅於結合傳統台味與現代餐飲文化，獨樹一格的「新台味」菜色不僅成為許多台灣人尋找家鄉味的首選，也成功擄獲美國多元族群與國際饕客味蕾。

華航此次與文文 WENWEN 合作洛杉磯、安大略飛往桃園航班的餐點，旅客在抵達台灣前即可搶先一步在高空品嚐經典台菜。經濟艙主菜是台灣最具代表性的平民美食「經典滷肉飯」，以肥瘦相間的五花肉慢火滷製，帶有醬香的濃郁滷汁淋上白飯再搭配滷蛋，讓人一口接一口停不下來，隨季節更迭將陸續推出「蔥薑雞腿菜飯」、「濃香牛油乾拌麵」、「花雕老皮嫩肉炒飯」。

豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，口感柔潤滑順，放上鮮蝦與三層肉是家喻戶曉的好味道，接下來「紅燒牛肉堡排飯」、「炙燒牛小排佐牛油拌麵」、「芋泥紅燒爌肉飯」等創意台味也將陸續在雲端與旅客見面。豪華商務艙推出點心「麻婆麻糬貓耳朵」，以地瓜製作出類似麻糬口感的麵疙瘩，Q 彈口感搭上麻婆醬汁，色香味充滿創意靈魂；未來菜色更替將再獻上「紅燒起士豆腐拉麵」，以東方麵食加入西式起士，紅燒醬香結合奶香混搭出全新滋味，令人回味無窮。

華航積極拓展機上餐飲版圖，集結國內外知名餐廳打造空中美食饗宴，為機上餐點注入新意。台灣出發航班持續與大腕燒肉、T+T、小小樹食、雙月等餐廳定期合作開發新菜單，並精選法朋烘焙甜點坊、Aunt Stella、天仁茗茶、美國 Peet's Coffee 及 BLAH BLAH Bar 調酒等特色品項登機，讓旅客能品味不同風格的精緻美食。