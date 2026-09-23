安特羅與泰國Biogenetech簽訂經銷合約 布局泰國腸病毒EV71疫苗市場

國光生技集團安特羅（6564）23日宣布，已正式與泰國領導級生物製藥大廠Biogenetech簽訂腸病毒71型（EV71）疫苗泰國市場獨家經銷合約。雙方將聯手引進高防護力的腸病毒71型疫苗，預計可提供泰國300萬嬰幼兒自費及公費標案市場，積極縮小東南亞公共衛生防治缺口。

安特羅生技表示，Biogenetech為泰國在地深耕超過30年的指標性生物製藥企業，具備成熟的國際藥廠合作經驗與厚實的法規實力。該公司不僅在泰國擁有自建且覆蓋全國各省的專業醫藥級冷鏈物流團隊，通路更能直接滲透至各大公私立大型醫院與基層私人診所。

尤為關鍵的是，Biogenetech在泰國政府標案（Public Tender）上經驗豐富，並與當地關鍵意見領袖（KOL）維持深厚關係。最具代表性的實績為旗下狂犬病疫苗，在泰國上市短短兩年內便寫下高達30%以上的市占率，展現了強大的商業化推動力與通路統御力。

安特羅生技預期，透過Biogenetech的冷鏈物流、核心通路及政府招標優勢，將能為安特羅生技腸病毒疫苗在泰國的查驗登記與上市銷售注入最強大動能。

腸病毒長期以來肆虐東南亞，而具備高度嗜神經性及致死風險的EV71型，更是引發腦炎、心肺衰竭等重症的元凶。根據泰國官方國家監測網絡實驗室統計，2025年1-9月泰國總計爆發94,670例手足口症案例，其中檢測結果顯示EV71型占比高達18%至19%。這意味著在泰國每五名手足口病患者中，就有一例是高風險的EV71型感染，且當地每年皆有因EV71重症死亡的零星個案，防疫形勢極為嚴峻。

從市場規模來看，泰國目前0-4歲的嬰幼兒高風險人口約有264萬人，且每年迎來約40萬名新生兒，屬於極具開發潛力且剛性需求強烈的自費及公費藍海市場。

安特羅總經理張哲瑋表示，泰國是東南亞地區的經濟與醫藥重鎮，民眾對於嬰幼兒預防醫學的接受度極高。本次與泰國Biogenetech簽署獨家經銷協議，是安特羅繼成功打入其他東協市場後的又一關鍵戰略插旗。Biogenetech完美的冷鏈網絡與標案經驗，能確保安特羅的疫苗以最高品質送達第一線施打點。

安特羅生技已在2025年8月已向泰國食品藥物管理局(Thai FDA)申請新藥查驗登記(NDA)，力求在最短時間內取得藥證並正式上市。未來，安特羅將持續推進在東南亞高人口紅利國家的藥證布建，守護更多亞太地區嬰幼兒的健康。