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正隆綠色採購74.8億元、蟬聯製造業第二 連六年獲國家綠色採購獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆連續六年獲環境部綠色採購績優表揚，由購料課童清金課長代表受獎。圖／正隆提供
正隆連續六年獲環境部綠色採購績優表揚，由購料課童清金課長代表受獎。圖／正隆提供

正隆（1904）長期深耕資源循環與永續供應鏈，2025年綠色採購金額達74.8億元，占全國申報總額7.4%，綠色採購規模蟬聯製造業第二，並連續六年獲環境部綠色採購績優表揚。

正隆表示，綠色採購不只是購買環保產品，更是企業從源頭選擇永續原料、降低環境衝擊，進而帶動供應鏈轉型的重要力量。正隆以3R PLUS資源全循環商模為核心，串聯產品、能源、水及農林資源循環，並透過S.M.A.R.T.低碳智紙策略，將永續標準導入原料選擇、生產管理與產品設計，建立具規模的綠色產銷體系。

在原料採購方面，正隆以FSC®木漿及回收紙為主要造紙原料，2025年FSC木漿採購占比達95.3%，透過負責任的原料選擇支持森林永續經營。同時，正隆持續將環境管理、品質及永續要求納入供應商管理，透過評鑑、輔導與合作，帶動供應鏈共同提升環境績效，讓採購支出進一步轉化為產業永續動能。

2025年正隆全集團共再生利用228.5萬公噸回收紙，相當於保留約4,570萬棵樹，不僅減少原生資源使用，也降低廢棄物進入焚化及最終處置的環境負擔。藉由從回收再生、低碳製造到循環設計的一貫化能力，正隆持續將紙材應用延伸至低碳紙箱、機能包材與家庭用紙，提供企業與消費者更多永續選擇。包括依循減量、多用途及單一材質開發的紙包裝，及以100%本地回收紙製成的「蒲公英」環保家紙系列，均可協助企業將日常採購轉化為具體的循環與減碳行動。

蒲公英系列具備環保標章、FSC® Recycled及碳足跡標籤三項環境驗證，已成為公部門、金融機構及企業推動綠色辦公與永續採購的重要選項，進一步將正隆的綠色生產量能延伸至市場端，帶動更多企業共同擴大綠色消費。

隨著全球淨零與循環經濟規範加速發展，企業採購逐步納入再生料比例、可回收設計、產品碳足跡及永續原料等指標；台灣推動循環雙法修法，也將資源管理從末端處理擴大至產品全生命周期。面對綠色供應鏈變革，正隆已訂定綠色採購金額占比超過50%、FSC木漿使用占比超過98%的長期目標，並持續發展可回收、可再生及低碳化紙產品，攜手供應鏈與產業客戶擴大綠色採購及循環經濟效益。

正隆 製造業 環境部

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