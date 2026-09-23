永豐餘綠色採購逾63億元 獲表揚為績優單位

環境部23日舉行綠色採購績優單位頒獎，永豐餘（1907）旗下中華紙漿（1905）與永豐實（6790）雙雙入榜，擠進製造業大型企業組前10名，獲得公開表揚。累計2025年綠色採購金額逾63億元，連年獲獎也展現綠色採購與責任生產的永續作為。

中華紙漿持續發揮木片纖維的循環價值，2025年綠色採購金額達46億元，重點投入第三方認證林地的綠色原料以及再生能源設備投資。作為台灣唯一的林漿紙企業，中華紙漿綠色採購大宗項目來自木片，特別依循「生物多樣性暨不毀林承諾」，確保採購與營運有助於森林永續，避免生態衝擊。總計2025年來自FSC或PEFC等國際永續認證的木片與紙漿占77%。中華紙漿並在今年正式成為TNFD Adopter，建立高標準的自然資本管理機制。

同時，中華紙漿串聯上下游打造低碳供應鏈，生產符合環保規範的綠色纖維材料產品，綠色產品銷售占比為42.6%，包含環保再生影印紙、環保再生書卡紙、灰銅卡與紙管紙等；以及可百分百回收、用於食品包裝的無氟防油紙（PFAS Free），讓日常採購成為支持永續生產的一環。

永豐實是台灣採購最多FSC永續森林漿料的消費品企業，2025年台灣廠區FSC漿料採購占比達87%，較2024年提升9%。旗下五月花抽取式衛生紙全數採用FSC紙漿，還有以100%回收紙漿製成的百花環保紙品。永豐實表示，目前有4項主力產品通過碳足跡查證，涵蓋五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙、五月花高效摺疊紙巾、五月花小捲筒衛生紙，以及橘子工坊制菌天然濃縮洗衣精，將持續透過綠色創新，以負責任的方式做值得信任的產品，實踐安心健康美好生活的企業理念。

響應淨零綠生活，永豐餘攜手旗下中華紙漿、永豐實與永豐餘工紙，以低碳低耗能的製程，提供非塑材料產品。2025年，永豐餘使用96.5%的可再生物料作為產品及包裝的原料，其中永豐餘工紙所用的原料逾九成來自於回收紙。永豐餘也持續探索在地採購機會，在地採購家數比例超過93%。

因應資源循環法規加速推進，產品思維走向全生命周期，永豐餘將全循環經濟的架構，落實到每一項產品的原料選擇與製程設計中，計畫推動ISO 59000系列國際標準，建立從源頭到產出的歷程追溯機制，讓資源重複循環，為社會大眾提供環保友善產品。永豐餘期盼，延伸自身的綠色轉型經驗，化為其他企業落實綠色採購與綠色消費的有力後盾。