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紡拓會：世界盃球衣 台灣廠商不缺席 紡織業靠循環技術打國際賽

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
第30屆台北紡織展將於10月6日至8日在南港展覽館舉行，紡拓會秘書長黃偉基23日出席展前記者會。 記者任君翔／攝影
第30屆台北紡織展將於10月6日至8日在南港展覽館舉行，紡拓會秘書長黃偉基23日出席展前記者會。 記者任君翔／攝影

紡拓會秘書長黃偉基23日表示，我國紡織業在中國大陸化纖產能大開、全球市場嚴重供過於求的情況下，持續以循環技術突圍，相關產品已供應全球高端運動品牌，甚至應用於職業運動球衣。如今全世界各大運動及戶外品牌談到永續原料，首先想到的就是台灣紡織業者的技術；歐盟推動循環經濟，首選合作對象也多為台灣紡織業者。

黃偉基今日指出，台廠如遠東新（1402）、新纖（1409）深耕循環技術研發，使用回收料製成球衣，已大量獲國際運動品牌採用。台灣紡織業靠循環技術打世界盃，耕耘高端、差異化市場，已建立國際競爭力。

他說，今年世界盃也是規模最大的一屆，三大主要運動品牌共為37支球隊提供球衣，其中Adidas贊助14隊、Nike贊助12隊、Puma贊助11隊，台灣紡織業者均未缺席。其中，Adidas主要採購遠東新海洋廢棄物再製材料製成球衣；Nike、Puma則都找上新纖，採用回收材料生產聚酯及尼龍球衣。

談到紡織產業環境，他表示，台灣紡織產業過去50年最主要的市場仍以美國為主。30年前，紡拓會自1997年起開始舉辦台北紡織展（TITAS），2026年正好邁入第30年。

黃偉基表示，1997年舉辦首屆紡織展時，台灣紡織業年產值達6,800多億元，去年產值則約為3,300多億元，規模幾乎折半。同時，據產發署統計，台灣紡織業者家數也從當年的6,000多家，縮減至目前約4,500家。

從產業規模來看，以短纖紡紗為例，台灣紡織業全盛時期，短纖紡紗產能約400萬錠。至2020年疫情剛開始時，台灣就有5家大型紗廠關閉，當時整體市場高度不確定，許多原料供應也一度中斷；再加上中國大陸超大型規模產能持續擴張，台灣短纖紡紗業逐漸難以為繼。

到了2026年，台灣紡織業基本上已以人造纖維長纖為主，包括聚酯（Polyester）、尼龍等，並主攻由長纖衍生的機能性紡織品。同時，因應全球氣候變遷所要求的減碳目標，台灣紡織業過去多年也投入大量資源，發展回收再生化纖技術。

黃偉基表示，自中國大陸1996年推動「第九個五年計畫」開始，紡織產能持續擴充、至今嚴重供過於求。英國研究機構統計，2025年全球纖維產量約1.4億噸，其中聚酯約7,700萬噸、尼龍約600萬噸、棉花約2,600萬噸，其餘則包括羊毛、絲綢等纖維。其中，中國大陸單一國家的聚酯產能已達約8,700萬噸，高於全球產量，市場嚴重供過於求，全球化纖業者都面臨經營壓力。

在此背景下，台灣紡織業的技術優勢逐漸轉向長纖領域，並持續耕耘永續回收料技術。從早期的漁網、寶特瓶回收，到近年進一步發展更高難度的生質原料技術，台灣化纖業者持續尋找差異化的市場。

他也指出，近年隨歐盟自2020年起完成17項相關立法，對紡織原料回收技術的要求更上一層。在新的循環經濟規範下，聚酯製成的PET飲料瓶應回歸飲料產業，亦即將廢飲料瓶回收後，再製成新的飲料瓶。化纖原料也受相關規定要求，未來聚酯、尼龍等原料，應來自廢紡織品，包括廢衣、舊衣、化纖廠下腳料，以及生產過程產生的不良品。相較於寶特瓶回收，這類材料的回收難度、成本及能耗都更高，但對地球減廢的效益也更大，不過他表示，台灣化纖廠近年在這方面持續投入，已有多家業者取得成果。

第30屆台北紡織展（TITAS）將於10月6日至8日在南港展覽館登場，永續循環成為參展主題重中之重，面對全球淨零碳排與綠色轉型浪潮，紡織產業正加速邁向深度革新。本屆展覽匯聚台灣、美國、義大利、德國、瑞士、瑞典、以色列、日本、韓國、越南、馬來西亞、中國大陸等12個國家、410家參展商共襄盛舉，攤位數達977個。

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