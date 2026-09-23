第30屆台北紡織展10月6日登場 永續循環、機能應用與智慧製造成三大焦點

第30屆台北紡織展（TITAS）將於10月6日至8日在南港展覽館登場。紡拓會表示，永續循環成為今年參展主題一大重點，面對全球淨零碳排與綠色轉型浪潮，紡織產業正加速邁向深度革新。本屆展覽匯聚台灣、美國、義大利、德國、瑞士、瑞典、以色列、日本、韓國、越南、馬來西亞、中國大陸等12個國家、410家參展商共襄盛舉，攤位數達977個，展現TITAS三十年來深耕國際、鏈結產業的豐厚成果。

紡拓會表示，本屆台灣指標性參展企業如台塑企業、遠東新世紀、力麗集團、儒鴻、昊紡、旭榮集團、宏遠、佳紡、展頌、集盛、新光合纖、南緯、台灣富綢、興采、極光先進、台灣歐西瑪等，以及紡紗、織布、針織、製衣、拉鍊、不織布等26個紡織相關公協會皆齊聚一堂，藉由TITAS平台發表最新研發成果。

經濟部技術司則攜手工研院、紡織產業綜合研究所、紡拓會、鞋技中心、塑膠中心及印研中心等六大法人單位設立專區，聯合展示前瞻研發成果；經濟部產業發展署亦以「數位整合×高值創新×永續未來」為主軸參展，展現AI應用、智慧製造與循環材料等升級成果，共同展現台灣在科技研發與產業創新的整合實力。

本屆台北紡織展持續聚焦永續環保、機能應用與智慧製造三大主題，從材料、製程到終端應用，呈現紡織產業最新技術發展。永續環保方面，產業減碳已從材料選擇進一步延伸至產品設計、製程改善與生產基地轉型。循環材料來源從寶特瓶拓展至廢棄漁網、農業廢棄物等，Textile-to-Textile紡織品回收、單一材質設計等技術亦持續發展；製程端則透過原液染色、無溶劑製程、噴染等技術降低能源、水資源與化學品使用，並從工廠能源轉換、水資源循環及廢水處理等面向改善生產環境負荷，使永續實踐逐步由單一產品擴展至整體生產體系。

機能應用方面，台灣紡織業持續發揮高性能材料優勢，除了吸濕快乾、防水透濕、溫度調節、彈性與耐磨等運動戶外需求，也進一步朝安全防護、醫療、軍警、航太等專業領域發展。隨著終端應用更加多元，材料開發亦更加重視機能整合，在兼顧舒適性與耐久性的同時，依不同使用情境提供相應的防護與性能需求，擴大紡織材料的應用範圍。

智慧製造方面，AI、數據分析與數位模擬正逐步深入紡織產品開發與生產流程，應用範圍從數位打樣、智慧驗布，延伸至品質預測、製程數據整合及生產決策。透過即時數據與AI分析，不僅提升開發速度、製程精準度及生產效率，也使智慧製造從單一設備自動化，逐步走向產品開發、生產與品質管理的數位整合。

TITAS持續吸引全球紡織產業重要業者參與。義大利貿易推廣協會台北辦事處攜手義大利紡織機械製造商協會（ACIMIT）及多家設備業者參展，帶來染整、數位印花、自動化等先進紡織製程技術。韓國則由大邱慶北纖維產業協會組團，率多家機能及流行性紡織業者參展，曉星等指標企業亦共襄盛舉；日本石川、福井等地業者則展出特色機能性紡織品。此外，CENTRIC、ICL、HERAEUS、POLYGIENE、BLUESIGN等國際企業，也將帶來最新技術與永續解決方案。