台灣「真養殖」實力逆勢輸出 三地能源獲早稻田、岡山大學跨國取經

台灣漁電共生模式成功躍上國際學術舞台。全方位再生能源整合服務商三地能源（6946）締造「真養殖」營運典範，旗下指標性台南七股漁電共生案場，近日迎來工業技術研究院與日本頂尖學府早稻田大學、岡山大學學者團的跨國實地取經。參訪過程中，在地養殖戶以石斑魚「板下中間育成率顯著提升」的親身實證，向國際展現三地能源成功克服產業挑戰的商業模式，令日方學者印象深刻。

三地能源表示，這次能吸引國際學者來台取經，靠的就是案場近期剛以高標通過官方的「養殖查核」，以及與海洋大學簽署產學 MOU。我們用實際的過關成績單，向資本市場證明三地能源的綠電資產絕對安全、沒有違約風險。

參訪過程中，來自早稻田大學與岡山大學的學者特別分享了日本在推動農漁電共生時，常面臨生產者高齡化、行政法規繁瑣等結構性挑戰。對比之下，三地能源扮演了專業的資源整合平台，主動承擔行政程序，並串聯學界、水試所與獸醫等相關資源，讓在地漁民能專心投入養殖；同時提供優於市場的固定租金與長達五年的合約，賦予原養殖戶優先承租權。這套成功克服實務困境的商業模式，令日方學者印象深刻。

現場的三地能源合作養殖戶更以親身經驗破除迷思：「剛開始確實會有疑慮，但度過陣痛期後，發現針對特定物種，成效反而比自己單獨養更好。」養殖戶指出，以石斑魚的「中間育成」階段為例，光電板提供了良好的遮蔽效應，不僅降低高溫帶來的疾病風險，穩定的水溫更讓魚苗的存活與育成率，顯著優於傳統無遮蔽的戶外魚塭。

在本次的實地交流中，三地能源秉持公開透明的態度，讓工業技術研究院與日方學者專家親自走入場域。雙方針對能源轉型、環境永續，以及日本「農電共生」經驗與台灣「漁電共生」實務，進行了深度的跨領域對話。三地能源認為，落實 ESG 企業社會責任不應僅停留在綠電開發，更需兼顧土地倫理與地方共榮。因此，公司期盼透過將實務案場全面透明化，並持續主動邀請具備公信力的學術單位與各界專家實地檢，以客觀的科學數據與營運實績消弭社會對光電開發的疑慮，進一步為台灣綠能產業建立起「真誠溝通、實質對話」的永續標竿。

實務經驗的成功，建立在嚴格的法規遵循之上。「養殖查核」是檢視漁電共生案場是否合法續存的核心門檻。三地能源七股案場本次查核順利過關，徹底杜絕了市場上因「有電無魚」而遭廢止農業容許的營運風險，確實保障了電業執照與設備登記之穩固。對資本市場與國際供應鏈而言，這意味著三地能源的綠電資產具備高度防禦力與信賴度，能為高科技與半導體客戶提供最安全、無中斷風險的 CPPA（企業購售電合約）綠電來源。

為將此實務經驗轉化為可複製的科學標準，三地能源日前亦正式與國立台灣海洋大學水產養殖學系簽署產學 MOU，未來將全面導入海大頂尖的環境監測與水質管理科研能量，以扎實的科學實證為台灣綠能產業建立穩健的永續標竿。