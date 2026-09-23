台北紡織展10月6日登場 聚焦永續、機能與智慧製造

台北紡織展（TITAS）今年邁入第30屆，將於10月6日至8日在南港展覽館舉行，今年聚焦永續環保、機能應用與智慧製造等3大主題。

台北紡織展為台灣紡織業界年度盛事，今年包括台塑企業、遠東新、力麗集團、儒鴻、昊紡、旭榮集團、宏遠、佳紡、展頌、集盛、新光合纖、南緯、台灣富綢、興采、極光先進、台灣歐西瑪等台灣紡織指標廠與會。

今年展覽共匯聚台灣、美國、義大利、德國、瑞士、瑞典、以色列、日本、韓國、越南、馬來西亞、中國等12個國家、410家參展商共襄盛舉，使用攤位達977個。

紡拓會秘書長黃偉基今天在展前記者會中回顧，台北紡織展從1997年首次舉辦，當年台灣紡織業產值超過新台幣6800億元；歷經疫情、中國大量擴產造成市場供過於求等重大波折，台灣許多紡織廠紛紛關廠或縮減產能，到2025年，台灣紡織業產值降到約3100多億元，已經折半。

不過黃偉基強調，台灣紡織廠非常靈活，以剛結束的世界盃足球賽為例，今年共48個國家參賽，Adidas、Nike、Puma等3大廠就包辦其中37個隊伍球衣供應，皆採用環保回收材質，其中的環保布料分別由遠東新、新光合纖、新光紡織提供，「現在國際上講到永續紡織，大家首選合作對象就是台灣」。

紡拓會介紹，今年台北紡織展聚焦永續環保、機能應用與智慧製造等3大主題，從材料、製程到終端應用，呈現紡織產業最新技術發展。

永續環保方面，產業減碳已從循環回收材料選擇，進一步延伸至產品設計、製程改善與生產基地轉型。機能應用方面，台灣紡織業也持續發揮高性能材料優勢，除了吸濕快乾、防水透濕、溫度調節、彈性與耐磨等運動戶外需求，進一步朝安全防護、醫療、軍警、航太等專業領域發展。

隨著AI應用快速進展，紡拓會表示，包括AI、數據分析與數位模擬等智慧製造技術，正逐步深入紡織產品開發與生產流程，應用範圍從數位打樣、智慧驗布，延伸至品質預測、製程數據整合及生產決策。透過即時數據與AI分析不僅提升開發速度、製程精準度及生產效率，也使智慧製造從單一設備自動化，逐步走向產品開發、生產與品質管理的數位整合。