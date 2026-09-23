台北市房價仍緩步上漲！買氣「強者恆強」 大安區最旺

台北市地政局23日發布最新6月實價登錄量價動態，全市交易量共524件，月減3.68%；年增0.96%。交易總額則達203.46億元，較5月190.97億元增加12.49億元，月增6.54%；較去年同期163.37億元增加40.09億元，年增24.54%。房價上，全市住宅價格指數為131.03，年月雙增，房價仍緩步上升中。

進一步觀察各行政區6月交易量呈現五區增加、六區減少、一區持平，其中大安區較5月增加23.64%，為各區增幅最大；大同區則較5月減少38.24%，為減幅最大。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，相較於9月的央行放寬房市政策管制，其實早在6月央行就提及不再打房，然而當時的無作為讓市場撲了個空，讓房市持續疲弱，縱然是首都房市的交易量能也走衰。

不過，陳炳辰表示，從細部來看，台北市的核心蛋黃區房價高卻因展望正向不易悲觀，對於能在台北市購屋的資產族群有一定認同度，願意高價入手，所以大安區量價俱增，其他的市中心也可看到不錯表現。

蛋白區則反之，雖然價格相對便宜，但性價比恐不若鄰近的新北市蛋黃區，造成首都外圍地帶買氣弱，偏低的價位無法平衡整體房價，遂見量跌價增。

據報告顯示，交易總額方面，6月前三名依序為大安區39.08億元、信義區32.80億元及中山區31.78億元；大同區最低，僅5.14億元，最高的大安區與最低的大同區相差約6.6倍。各區交易總額中，大安區較5月增加36.79%，為增幅最大；大同區則較5月減少48.75%，為減幅最大。

房價方面，6月全市住宅價格指數為131.03，較5月130.51上升0.40%，月增0.40%；較去年同期127.57上升2.71%，年增2.71%，房價維持緩步走升。

細分住宅類型，大樓住宅價格指數為143.08，較5月142.33月增0.53%；公寓住宅價格指數114.00，較5月113.73月增0.24%；小宅住宅價格指數130.45，較5月130.05月增0.31%。觀察全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，各類型住宅價格指數均呈上升。

整體來說，陳炳辰認為，當前交易量弱，較容易因為特定物件或個案影響數據，整體台北市的房市前景還是低風險與穩健的成長性，央行針對多屋族調整政策後對於房價較高物件與地帶，以及資產族群都更為有利，可望強者恆強，讓台北市房價更加堅若磐石。

資料來源／台北市地政局